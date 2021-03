Lanzan alerta “inminente” de tsunami en Nueva Zelanda tras terremotos

Después de tres terremotos de magnitud 7.3, 7.4 y 8.1, las autoridades de Nueva Zelanda dieron a conocer una alerta inminente de tsunami en las zonas costeras de su territorio, por lo que también pidieron a la población seguir las instrucciones de evacuación, como dirigirse a terrenos más altos.

La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nueva Zelanda señaló que tras los fuertes terremotos, esperaban un tsunami que inundara las costas, tanto en áreas terrestres como marinas.

De hecho, compartieron un mapa con las zonas que esperaban sufrieran mayores afectaciones, con lo cual se puede observar que prácticamente todo el país tendrá el impacto de olas de 0 a 3 metros.

Las áreas bajo mayor amenaza terrestre y marina informaron que serán las siguientes:

TSUNAMI WARNING: Listen to local civil defence authorities and follow any evacuation instructions. Coastal inundation (flooding of land areas) is expected in areas under Land and Marine threat. See attached map for affected areas. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/KoKouvbYeB

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021