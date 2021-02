Alertan por venta de otra vacuna falsa de Pfizer en Nuevo León

Mientras avanza la campaña de vacunación de adultos mayores en las tres alcaldías de CDMX (Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta) y otros municipios de la república, la Cofepris publicó una alerta sanitaria por una vacuna falsa de Pfizer, “de dudosa procedencia”, que es comercializada de manera ilegal en Nuevo León.

De manera precisa en el establecimiento SPINE CLINIC BY IMPERIO, ubicado en Ramón López Velarde 130, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La COFEPRIS alerta sobre la falsificación y aplicación ilegal de la vacuna apócrifa contra COVID-19 BNT162B2 Pfizer/Biontech.https://t.co/wVQV3jBEv3 pic.twitter.com/mkw3o3yIOt — COFEPRIS (@COFEPRIS) February 18, 2021

De acuerdo con la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios), esta vacuna representa un peligro para la salud por ser de dudosa procedencia y traer un registro apócrifo.

Alerta sanitaria por vacuna falsa de Pfizer en Nuevo León

“Se recibió información de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Nuevo León, donde se llevaron a cabo las acciones de protección contra riesgos sanitarios en el establecimiento denominado SPINE CLINYC BYY IMPERIO, ubicado en Ramón López Velarde 130, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, debido a la comercialización y aplicación ilegal de la vacuna BNT162B2 Pfizer/Biontech contra el virus SARS-CoV-2”.

Este es parta de la alerta emitida por la Cofepris, que también denunció que las vacunas halladas en ese establecimiento regio están registradas —ojo aquí— como el lote 783201 con fecha de caducidad AUG 24 peeeeeeero la vacuna es apócrifa. O sea, falsa.

Ante este caso de gandallismo, la Cofepris aprovechó para recodarle a la ciudadanía que la vacuna contra el COVID-19 —las que han llegado al país y han sido desarrolladas por distintas farmacéuticas como Pfizer o AstraZeneca— es universal y gratuita.

Es decir, NO es necesario pagar y será para todos y todas. Por lo pronto, el encargado para realizar esta tarea es el gobierno Federal, nadie más.

Así que ojo aquí porque igual pueden aparecer casos de la venta ilegal de las vacunas pero pues dos cosas: podría costar un dineral y la otra es que implica un riesgo para la salud al no contar con el aval de la Cofepris.

Además, la Comisión explicó que cualquier vacuna contra el COVID-19 que esté a la venta en internet, hospitales o farmacias ya de plano es un fraude contra la salud de la población por ser de dudosa procedencia.

Otra cosa para que no te quieran llevar al baile en cuanto al comercio ilegal de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, es que su venta NO está autorizada en el sector privado todavía y Pfizer NO ha reconocido a ningún intermediario comercial para su distribución.

Dicho esto sobre la vacuna falsa comercializada de manera ilegal en Nuevo León, la Cofepris dejó esta página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias, para denunciar cualquier establecimiento gandalla que venda este producto.

Si alguna persona se vacunó con la falsa vacuna de Pfizer, puede reportar las reacciones adversas en la página de la Cofepris, en el apartado “¿Te hizo daño un medicamento?”.