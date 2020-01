Dice Durazo que en el equipo de primera línea de AMLO no encontrarán a un Genaro García Luna

El nombre de Genaro García Luna ronda en el gobierno de AMLO, aunque aún no hay una investigación concreta. Pero, por lo pronto, ya han surgido un par de declaraciones y esta vez fue el turno de Alfonso Durazo, quien prometió que en la 4T no hallarán a alguien como Luna.

¿Cómo, cómo? El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aplicó un “me canso ganso”, al asegurar que en el equipo de primera línea de Andrés Manuel López Obrador “no se va a encontrar jamás a un García Luna”.

“Podemos darle certeza de que entre el equipo de primera línea no van a encontrar jamás a un García Luna”

Esto fue lo que dijo Alfonso Durazo en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules 2020, “Política exterior para el bienestar”. Según Durazo, la tarea del gobierno Federal está en eliminar la corrupción desde raíz.

Durazo aprovechó para recordar los antecedentes de sexenios pasados, en los que según el funcionario, los gobiernos tocaron fondo en materia de seguridad. ¿Y la 4T, qué? Se trata de su primer año de gobierno y al estilo “haiga sido como haiga sido” ha habido un par de mejorías, según el secretario de Seguridad.

“Hemos tocado fondo, aun y cuando la estadística no nos dé todavía totalmente la razón en la recuperación de los estándares de seguridad, hemos logrado ya construir las instituciones que son imprescindibles para mejorar los resultados”, aseguró el ex secretario particular de Vicente Fox. ¿Como cuáles? Está la Guardia Nacional, el aumento del catálogo de delitos y hasta los programas sociales que tienen la bandera de “becarios, sí, becarios no”.

Genaro García Luna podría soltar la sopa para evitar ir a la cárcel y si lo hace, podría impactar a la política mexicana de manera monumental https://t.co/FM8rqHVLvD — Sopitas (@sopitas) January 7, 2020

Sin embargo, ¿qué va a suceder con Genaro García Luna en México? En diciembre pasado, la UIF dio a conocer que ya había presentado una denuncia en contra del exfuncionario por la presunta triangulación de recursos públicos a través de empresas privadas y dependencias del gobierno.

En el caso de Estados Unidos, Genaro García Luna fue señalado por recibir moches o sobornos por parte del cártel de Sinaloa. El día de ayer trascendió en el exsecretario está en busca de un arreglo con las autoridades para librarse de un juicio.