Ahhhh, qué jugada: Durazo adelantó renuncia y evitó comparecencia en el Senado

Ni siquiera para decir “así les dejé de chingón el changarro”. Aunque se preveía que Alfonso Durazo presentaría formalmente su renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el viernes, no quiso ir a poner su cara de güey en el Senado y, de último momento, adelantó su salida… y, con ello, su comparecencia quedó cancelada.

En oficio que circula en redes, los senadores Higinio Martínez Miranda y Freyda Marybel Villegas le avisan al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, que vaya cancelando los mariachis que le tenían preparados a Durazo… ya que éste no se presentará, debido a que adelantó su renuncia “para atender otros asunto”.

En la misiva dirigida a Ramírez Aguilar, los legisladores de Morena señalan que la comparecencia fue pospuesta por instrucciones del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal… y pues no hay fecha prevista para que se arme de nuevo, toda vez que ni siquiera hay reemplazo de Durazo y, muuuuy seguramente, a quien quede le darán chance de irse enterando de qué va la chamba de titular de Seguridad, antes de enfrentarse a los cuestionamientos de los senadores.

Aunque la renuncia de Alfonso Durazo estaba más que cantada, se preveía que –mínimo– antes de irse a pelear por la candidatura para gobernador de Sonora, informaría a los legisladores de cómo deja el changarro. Pero bueeeeeno, parece que era mucho pedir.

Se acabó dominio del narco en varias zonas del país, aseguró Durazo

A falta de comparecencia, habremos de quedarnos con una de las últimas declaraciones que Alfonso Durazo hizo en su calidad de secretario de Seguridad. En entrevista para La Jornada el ahora exfuncionario aseguró que el control que el crimen organizado tenía en varias zonas del país ya es historia… “sea acabó”.

“Eso ya no sucede ni en el Triángulo Dorado –zona que se localiza en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua y que controló Joaquín El Chapo Guzmán– ni en la Tierra Caliente de Michoacán ni en Miguel Alemán, Tamaulipas. Esto no significa que no haya presencia de criminales, sólo que ya no dominan en esos lugares”-— ¿será?

Según Durazo, se va dejando al Cártel de Santa Rosa de Lima ya casi desaparecido. Su sucesor en la Secretaría de Seguridd ya nada más tendrá que ocuparse del Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa… ah, y quizás todavía un poquito del de los Zetas (vieja escuela). Y nada más. Se la dejó papita.