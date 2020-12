Por la libre: Alfonso Romo se bajó de la 4T sin que investigaran su empresa por daños medioambientales

A principios de marzo una investigación reveló que Enerall, una empresa fundada en 2012 por Alfonso Romo, se apañó casi 15 mil 000 hectáreas para la explotación de agua subterránea en la Península de Yucatán —y que en esta tarea se ha llevado al traste áreas de la selva maya y han comprometido el hábitat de esta zona.

El pasado 2 de diciembre Romo, excoordinador de la Oficina de Presidencia, dejó su cargo anunciando que dejaría la función pública para regresar a sus negocios y se va sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaran los daños medioambientales de su empresa, tal como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con documentos obtenidos vía Ley de Transparencia y consultados por Proceso, ni la Semarnat ni la SFP le hicieron caso al presidente para echarle un ojo al asunto, además de que omitieron actuar de acuerdo a sus facultades en un caso así.

El pasado 3 de marzo, un día después de que se publicara la investigación “Alfonso Romo, un cacique del agua en el paraíso maya“, elaborada por CONNECTAS, Aristegui Noticias, Ruido en la Red, Univisión, Vice en Español y el International Center for Journalist (ICGJ), el presidente López Obrador dijo en una conferencia mañanera que se tenía que investigar.

Ante la pregunta expresa sobre lo que tenía que suceder, el mandatario afirmó que la Semarnat tenía que investigar ya que en su gobierno no hay impunidad.

“Se va a hacer la investigación, no hay en el gobierno nuestro, impunidad. No es como en los gobiernos anteriores, nosotros no damos permisos para extraer agua y afectar mantos acuíferos […] Y sí, vamos a pedirle a la Secretaría del Medio Ambiente que haga la investigación y también a la Secretaría de la Función Pública“, explicó.