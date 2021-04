Adame culpa a Carlos Trejo por filtración de audio “editado” de los 40 millones

El pleito pasó del mundo de la farándula a la política y un par de días después de que iniciaron las campañas electorales, Alfredo Adame se convirtió en tendencia gracias a la filtración de un audio, en el que se escucha al actor decir que se chingará 25 de 40 millones que el partido Redes Sociales Progresistas supuestamente le daría. La respuesta del conductor no se hizo esperar y ahora, Adame ha acusado a Carlos Trejo por filtrar este audio “editado”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Adame acusó que Rey Grupero, Carlos Trejo y Pablo Mendizábal están supuestamente detrás de una campaña de difamación y calumnias.

Audio completo de Alfredo Adame.

Gravísima la cosa cuando todo está orquestado desde el Gobierno Federal según asegura este ratero. pic.twitter.com/sEM4Wmkonp — AleMoranOficial (@AhiAlemoran) April 6, 2021

Alfredo Adame acusa a Carlos Trejo por la filtración de un audio editado

Para no hacer el cuento largo, Alfredo Adame contó que se lanzó con un ingeniero de audio para ver qué show con el audio filtrado. Según el actor, encontraron siete ediciones en el audio —que supuestamente están hechas en declaraciones polémicas como eso de apañarse 25 de lo 40 millones que el partido apoyado por Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas, le iba a dar para su campaña.

Adame aseguró que en realidad estaba hablando de un negocio que comenzó el año pasado por la venta de unos cubrebocas…

¿Qué le dijeron en el partido? Pues que lo apoyaban al cien por ciento, al menos eso fue lo que aseguró Alfredo Adame.

El audio de Alfredo Adame

Si no toparon qué pasó con el audio filtrado en redes, va un resumen:

Aquí se escucha decir a Adame que se quedaría con una lana de lo que el partido le daría para las elecciones, además aseguró que Marcelo Ebrard sería el próximo presidente y comprometió a Redes Sociales Progresistas con AMLO, Claudia Sheinbaum y la 4T en general.

Al principio, cuando el audio apenas tomaba fuerza, Alfredo Adame dijo que no haría declaraciones al respecto. Consultado por Sopitas.com, el actor sólo explicó —lo mismo que dijo con Ciro Gómez Leyva— que el audio estaba editado, que era una pedacería de varias declaraciones.

Más tarde agregó, ya en El Universal, que todo se había tratado de una campaña de desprestigio orquestada por Carlos Trejo, Rey Grupero y Pablo Mendizábal.

La respuesta de Carlos Trejo

Pues ya, igualito que en la “pelea del siglo” —esa que se canceló pero que igual nos regaló un montón de memes—, Carlos Trejo negó estar detrás de la edición y filtración de este audio.

En entrevista con El Universal declaró:

“Que la tome como quiera, a mí realmente no me interesa la opinión que pueda decir un delincuente y barbaján, yo creo que son patadas de ahogado, no le quedó otra más que tratar de sacársela de la manga para según él tratar de limpiar su asquerosa imagen”.

Alfredo Adame

Y a todo esto, ¿qué hará Alfredo Adame en estas elecciones? Pues… el partido impulsado por Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas, lo está apoyando para que consiga una diputación Federal por el Distrito 14 en la alcaldía Tlalpan CDMX.

De esta manera, Adame se unió a los personajes del mundo del espectáculo y deportivo que contienden por un cargo público para las elecciones del 6 de junio de este 2021. Peeeeero, apenas iniciaron las campañas, el actor ya entró a una polémica de nuez.