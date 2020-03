Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestaron contra la violencia de género que se da dentro de esta casa de estudios. Las protestas se dieron frente a las instalaciones de la Dirección General de esta institución.

En la manifestación participaron alumnas de la Escuela Superior de Economía y de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 5 y 13, quienes exigieron al director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, tomar acciones contra los docentes y estudiantes acusados por cometer acoso u otras agresiones sexuales.

A las nueve de la mañana las jóvenes salieron desde diferentes puntos de la ciudad para llegar a la Dirección General ubicada en la colonia Zacatenco, donde esperaron a que Mario Alberto Rodríguez las recibiera, pero al no tener alguna respuesta, tomaron la decisión de bloquear dos carriles de la avenida Miguel Bernard.

También reclamaron que los académicos acusados de agredir sexualmente a las estudiantes no son despedidos, sino simplemente los cambian de escuelas, y que no se siguen los mecanismos para castigar a los alumnos que realizan agresiones sexuales.

Una alumna de la vocacional número 5, declaró: “En nuestra vocacional hicimos el tendedero de denuncias y hubo más de 300 denuncias, pero no se han tomado acciones. Hay profesores que ya han sido denunciados de años atrás, y no sólo tienen una denuncia, y aún así no se han tomado cartas en el asunto”.

De acuerdo con El Universal, el IPN fue la segunda institución con más denuncias registradas de delitos sexuales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), con 47 víctimas de un total de 365, durante el 2019.

ITAM coloca tendedero con denuncias por acoso

Este jueves alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) colocaron un tendedero contra estudiantes y maestros señalados por acoso sexual, en la llamada Plaza Roja.

En imágenes difundidas por redes sociales se puede ver una de las paredes tapizadas con varias cartulinas en las que se indicaban las denuncias.

¿Qué hizo el ITAM ante esto? Las autoridades de esta institución retiraron las demandas de las estudiantes y se justificaron declarando que éstas se trataban de acusaciones anónimas que vulneraban los derechos de los implicados.

A través de un comunicado agregaron que el instituto está a favor de la política tolerancia cero frente al acoso, pero que también se deben erradicar estos actos a través de denuncias formales.