¿Se acabó la 'ajolotización'? CDMX vuelve a pintar de amarillo los puentes

Lo que necesitas saber: El 1 de junio de 2026 nos dimos cuenta de que algo estaba pasando en los puentes pintados de... amarillo.

Pues que siempre no… Luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, comenzara a pintar toda la CDMX de morado y a colocar ajolotes por donde quiera, el 1 de junio de 2026 nos dimos cuenta de que algo estaba pasando en los puentes pintados de… amarillo.

Luego de ser fuertemente criticada en redes sociales y de que la misma Brugada saliera a defender el porqué del color morado, la madrugada del lunes 1 de junio comenzaron a viralizarse fotos compartidas por transeúntes y automovilistas.

Foto: @RaulGtzNR

En ellas podemos ver que algunas señalizaciones de la CDMX están siendo pintadas de amarillo otra vez.

Y es que no se trataba solo de que “se viera bonito”, pues el color en las señalizaciones viales es algo estandarizado, está regulado por normas oficiales y tiene una razón de ser.

Meme de los colores. Foto: @LauCarrilloZ

¿Qué significan las señalizaciones viales amarillas?

Según la Escuela Mexicana de Manejo, las señales preventivas amarillas advierten sobre condiciones peligrosas o cambios en la vía, como curvas, topes, cruces de peatones o zonas escolares.

Además, ayudan a los conductores a identificar distintas condiciones del camino y se dividen en dos categorías.

Señalamientos verticales (preventivos)

Son los característicos rombos amarillos con símbolos o letras negras. Advierten sobre la existencia de condiciones peligrosas o cambios en la vía.

Advertencia: indican curvas peligrosas, zonas escolares, cruces de peatones o ciclistas, semáforos más adelante, topes y reductores de velocidad.

Señalamientos horizontales (rayado en el pavimento y banquetas)

Son líneas o marcas pintadas en la calle que delimitan el flujo vehicular o las zonas de no invasión.

Línea amarilla central o de división: indica que los vehículos circulan en doble sentido. Las líneas blancas se utilizan para vialidades de un solo sentido.

Doble línea amarilla continua: prohíbe totalmente rebasar o cruzar al carril contrario en ambas direcciones.

Línea amarilla en la orilla de la banqueta (machuelo): señala que está prohibido estacionarse o detenerse en esa zona.

Caja para bicicletas (zona de espera ciclista): es un espacio delimitado por líneas amarillas frente a los cruces peatonales donde las bicicletas esperan mientras el semáforo está en rojo.

Foto: @RaulGtzNR

Ahora la pregunta es… ¿La “ajolotización” de la CDMX está llegando a su fin o solo se trata de un ajuste en las señalizaciones viales?

La respuesta de la SOBSE

Horas después de las fotos y videos rolando por las redes, en la misma noche del 1° de junio, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) de CDMX dijo que esto de pintar las vialidades y puentes de amarillo (otra vez no) se debía a ninguna instrucción.

Ni programa o política del gobierno de Brugada para sustituir de manera generalizada los colores.

O sea, rechazó que volver a pintar de amarillo los puentes fuese una reacción a las críticas ciudadanas por pintar de morado a CDMX como una especie de maquillaje a los grandes problemas de infraestructura.

La SOBSE indicó que, casual, todo había sido una intervención llevada a cabo por una empresa contratista para el mantenimiento de un tramo específico de la vialidad.

Foto: @SOBSECDMX

Además, le dio la razón a la norma oficial sobre señalización en infraestructura vial como… la utilidad de las señales preventivas amarillas.