“No le hace”: AMLO descarta uso obligatorio de carta de corresponsabilidad de la SEP

“No le hace”, dijo AMLO. Si un niño o una niña no lleva la carta compromiso de corresponsabilidad que pide la SEP para el regreso (voluntario) a clases presenciales —que será este 30 de agosto—, de todas maneras las escuelas deberán permitir su entrada.

En la mañanera de este 17 de agosto, AMLO fue cuestionado sobre la discusión que levantó la carta de corresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y si el gobierno echaría para atrás esta medida y pues la respuesta del presidente fue que él no estaba de acuerdo con la carta —que ahora no será obligatoria.

AMLO descarta uso obligatorio de carta de corresponsabilidad de la SEP

“Acerca de la carta, también no es obligatoria, si van los niños y no llevan la carta, no le hace, nosotros aquí tenemos que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria que se heredó del periodo neoliberal, entonces, ¿ustedes creen que yo tuve que ver con esa carta?

Fue una decisión (de) abajo, si me hubiesen consultado, hubiese dicho “No”, somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando el gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias”.

Y pues ya estuvo. Para AMLO la carta representa más que nada un requisito burocrático en la SEP.

Sin embargo, hace una semana, esta secretaría la presentó como parte de los 10 puntos o reglas del protocolo para regresar a clases presenciales —con el objetivo de evitar casos de COVID-19 en las escuelas y las cadenas de contagio.

La idea es que la carta de corresponsabilidad fuera firmada por los papás, las mamás, tutores o tutoras para confirmar que los niños y las niñas no tienen síntomas de COVID-19 y con esto dar luz verde para su regreso a los salones de clase.

Antes de descartar el uso obligatorio de esta carta, AMLO insistió en que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, peeeero también pidió al personal educativo un esfuerzo para que este plan se lleve a cabo.

Las clases presenciales para educación básica están planeadas para este lunes 30 de agosto —en el caso de la educación media y superior, universidades públicas como la UNAM, IPN o privadas, como la Ibero, prefirieron aguantar el regreso a clases presenciales.

En el caso de la UNAM será hasta hilar tres semanas en semáforo verde.

Aquí dejamos la declaración completa de AMLO: