Aunque la semana pasada la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo “no”, en respuesta a la solicitud de AMLO para que el gobierno de Xi Jinping controlara más el tráfico de fentanilo (es decir, insinuando que hay tráfico ilegal)… el presidente necea y dice que quiere una respuesta más formal.

En la mañanera de ayer, 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que quiere una respuesta formal sobre lo que dijo la funcionaria de China. Es decir, no sólo quiere un mensaje de la portavoz, sino una comunicación directa con el gobierno de Xi Jinping, así como con su cancillería y la embajada.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Lo anterior, según se dio a entender AMLO, porque no se acepta que, así nomás, China diga que no hay tráfico ilegal de fentanilo. De acuerdo con los cálculos de la administración de la 4T, hay un excedente en la fabricación de la droga y, ya que aquí en México no se produce (según), pues se necesita saber entonces cuál país produce y exporta más de la que se requiere para uso médico.

Si hasta Putin se le cuadra a Xi Jinping, pues claro que AMLO trató de no dar señales de que se piensa que el gobierno de China enbien pin%&/e mentiroso. Así que, en lugar de indicar que está dando información falsa, el presidente pidió ayuda a las autoridades chinas para dar con el país en donde se está produciendo el fentanilo que se comercializa ilegalmente.

Xi Jinping, presidente de China para un tercer mandato consecutivo // Foto: Reuters

“Tenemos, entonces, que saber en dónde se produce el fentanilo. Si no se produce en China, ¿en dónde se produce?”, cuestionó AMLO. “Lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos, pero lo primero —y qué bueno que todo esto se esté ventilando— es saber dónde se produce, porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos”.

Partido Republicano abrazaría nueva política exterior: bombardear México

Y mientras AMLO quiere andar con calma en el asunto del fentanilo, en Estados Unidos siguen bravos. Al grado que, según reporta la revista Político, podría ser que una base de la propuesta republicana para llegar nuevamente a la Casa Blanca sería, precisamente, detener el tráfico de fentanilo… pero a la mala.

En el reportaje titulado “El GOP abraza a una nueva política exterior: bombardear a México para frenar el fentanilo”, Político hace referencia a que, en las últimas semanas, Donald Trump prometió el envío de “fuerzas especiales” y el uso de la “guerra cibernética” para atacar a los líderes de los cárteles si es reelegido presidente.

Claro que lo de Trump nomás es tomado como mero recurso político para subir su popularidad… pero, que lo diga un aspirante presidencial, pues… y, bueno, tamnién hay que recordar que no es el único con esa idea: también el senador Dan Crenshaw, quien anda más que puesto para solicitar el uso de la fuerza militar para comenzar con “la guerra contra los cárteles”.