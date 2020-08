Ah, caray: AMLO compara a personas con mascotas a propósito de dicho chino

En la conferencia mañanera de este 25 de agosto, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que la mentalidad de “los conservadores” consiste en que el pueblo no debe recibir nada, y que aplicaban el dicho de: “En lugar de darles el pescado, hay que enseñarlos a pescar”. Por ello, cuestionó si a la gente se les debe dejar sin comer cuando no hay recursos, e incluso, preguntó si nosotros haríamos lo mismo con nuestras mascotas.

A ver, a ver… ¿a qué vino esta extraña declaración?

Este comentario del tabasqueño vino luego de que una reportera le preguntara, a una semana de su segundo informe, cuáles consideraba que eran los tres avances más trascendentes de su gobierno tras dos años de ocupar el cargo como presidente.

A lo que el buen López Obrador contestó que el avance más importante es su combate a la corrupción, lucha que, según él, nos ha ahorrado millones de pesos. Después mencionó la política de bienestar para el pueblo: “No hay antecedentes de que se haya ayudado tanto a la gente pobre como ahora, yo creo que ese es otro logro”.

Sí, agregó las reformas que se han hecho para elevar los derechos sociales a rango constitucional, donde se integran pensiones, becas, atención médica y la entrega de medicamentos gratuitos. Y finalmente, apuntó la forma en que se está enfrentando su gobierno a una doble crisis: a la pandemia y a la actual situación económica del país.

Y luego… ¿qué dijo de las mascotas?

Hasta ahí todo bien, ningún comentario fuera de lo normal en sus mañaneras, y hasta señaló que para diciembre quedarán establecidas las bases de la famosa Cuarta Transformación: “El 1º de diciembre voy a informar cómo ya es otro gobierno completamente distinto y cómo también ya se empiezan a establecer nuevos hábitos en el quehacer público”.

Luego agregó que aunque después la gente ya no quiera que sea presidente, se quedaría satisfecho porque dejó las bases de la transformación; algo que, a su parecer, ya no podrán echar para atrás “los conservadores”.

“Para ellos eso es populismo, eso es paternalismo, porque tienen esa mentalidad conservadora de que el pueblo no debe de recibir nada”, apuntó López Obrador y luego añadió que por esto “los conservadores” agarraron una frase china de que en vez de darle pescado al pueblo, había que enseñarlo a pescar: “Pero si no hay agua, si no hay pescado, ¿qué?, ¿que se mueran de hambre?”.

Y finalmente, acá vino la extraña declaración: “No, si tiene uno una mascota, un gatito, un perrito, tan fieles, con tantos sentimientos, ¿qué?, ¿no lo cuida uno?, ¿no le da uno de comer? O le dice: ‘A ver, vete tú a buscar tu comida, aprende’”.

En fin… En redes sociales muchos comienzan a criticar y cuestionar esta extraña declaración del mandatario.

Ver en YouTube

*A partir del minuto 02:14:00 se pueden observar estas declaraciones del presidente.