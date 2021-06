“No vamos a dejarnos robar”: AMLO haría consulta para decidir nacionalización del litio

Aunque las últimas que se han hecho no han brillado por sus buenos resultados, AMLO sigue con la idea de que rifa la realización de las consultas ciudadanas. Ahora armaría una para decidir el tema del litio…

“Si hay algo que conviene a la nación, conviene al pueblo y necesite consulta, hay que hacerlo, nosotros estamos por la democracia participativa”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado si estaría de acuerdo en llevar a consulta la nacionalización del litio que hay en territorio nacional.

La idea de nacionalizar el litio podría prosperar… dependiendo de los resultados que arroje la investigación que, según, sobre el tema ya está realizando el gobierno federal. “Está la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, atendiendo este asunto. Aquí se va a presentar un informe, no se esconde nada y vamos a que los técnicos, a que los científicos mexicanos nos ayuden”.

Según información que presentó el periodista Ernesto Ledesma, hay “una guerra de cifras” entre el gobierno federal y las mineras trasnacionales. De acuerdo con números del Servicio Geológico Mexicano, dirigido por Flor de María Harp, en el país hay más de 830 mil toneladas de litio; “sin embargo, las otras empresas trasnacionales las cifras se disparan incluso hasta en un mil por ciento o 600%, a diferencia, o 500% de diferencia en comparación con las cifras que se presentan acá en México”.

“Por ejemplo, Mining Technology presenta en sus estudios, en millones de toneladas probadas en México, 4.5 en vez de 800 mil; o por ejemplo Ganfeng Lithium 8.8, es decir, casi el mil por ciento de diferencia; Bacanora Lithium cinco millones de toneladas, es decir, 600 por ciento más que las cifras”, explicó el reportero, agregando que empresas mexicanas minimizan la presencia del litio “de manera sospechosa”.

AMLO agregó que esperará a que haya un reporte completo y, sin meterse en broncas con las mineras, se limitó a decir que no realizará ninguna acción que represente afectar los intereses de México. “Entonces no vamos a hacer nada que afecte al pueblo, que afecte a la nación, no nos vamos a dejar robar, o sea, así de claro”.

De acuerdo con El País, es en la Sierra Madre Occidental, en Bacadéhuachi, Sonora, donde se localiza el yacimiento de litio más grande que se conoce en el mundo. Éste fue descubierto en 2019 y mineras y analistas lo consideraron como “el petróleo del futuro”. El litio es utilizado para la cerámica y fabricación de medicamentos… pero, sobre todo, en la industria nuclear, así como en la producción de baterías de celular, computadoras, autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

Algunos dirán que es un recurso de mucho valor, como para que su destino se ande decidiendo por medio de consultas… pero ca’quien.