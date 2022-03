“AMLO ha perdido el control del país”, asegura Bill Barr, exfiscal de EU

Taaaaaanto que AMLO se puso de tapet… digo, que buscó no enemistarse con la administración de Donald Trump, para que ahora le salgan con estas cosas.

Bill Barr, quien la hizo de fiscal en épocas del republicano (y hasta visitó México en su momento, todo en buena onda), salió en entrevista con Fox News a criticar al gobierno de AMLO. Específicamente la política de “abrazos, no balazos”, la cual, según el susodicho sólo ha provocado un descontrol total del país.

Así lo dijo:

“Fui ahí un par de veces para ver si podíamos endurecer la columna vertebral de este presidente (López Obrador) que cree en los abrazos, no en las balas, y está perdiendo. Han perdido el control del país, en mi opinión”, señaló Barr, para luego desbocarse en hablar sobre la preocupante vida de los cárteles de la droga en el país.

Como ejemplo de lo anterior, Barr recordó cuando se intentó de arrestar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán… y pues el asunto en el Cártel de Sinaloa convocando a 700 paramilitares con ametralladoras montadas en camiones para rechazar a las fuerzas del orden.

Según Barr, el hecho de que existan grupos criminales con los recursos que tienen los mexicanos, es suficiente razón para “sospechar” que estos son capaces de corromper a quienes quieran… esto incluye militares, policía… cualquier funcionario público. “Tienen ejércitos, literalmente ejércitos que son cada vez más paramilitares y vehículos blindados”, advirtió Bill Barr.

Y no es que al fiscal le preocupe mucho la situación del crimen organizado en México. Nahhh, eso lo tiene sin cuidado. Lo que le preocupa, según lo que dijo en Fox News, es la posibilidad de que esa situación se vive muy cerca de la frontera estadounidense. “No tenemos control sobre ese territorio. Y ahora hemos perdido el control de la frontera”.

Mentiras no dijo… aunque, claro las palabras de Bill Barr no fueron dichas del modo que las dijo nomás porque sí. Por si creían que Donald Trump (o alguno de sus clones) no intentará regresar a la Casa Blanca, esta entrevista dice lo contrario. El exfiscal estadounidense se encargó de alabar la gestión de Trump y dar a entender que el regreso a sus políticas implicaría alejar a Estados Unidos de la situación mexicana.

Con Trump hubo un liderazgo para controlar la frontera México-Estados Unidos, aseguró Barr. “[Él] luchó como un demonio”… cosa que ya no se ve con la administración de Joe Biden, según Bill Barr… quien, por cierto, elogió al expresidente, no le hace que éste recientemente lo calificó de “bushie” (partidario de Bush). Bill Barr nomás se encogió de hombros y no dijo nada contra Trump.