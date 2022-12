Aunque la inflación ha estado más alta que la autoestima de un argentino luego de la final del Mundial, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) augura que no habrá la dolorosa cuesta de enero. Y tiene un dato fuerte para ello.

En su conferencia mañanera de ayer, 19 de diciembre, AMLO aseguró que no habrá cuesta de enero. Y no por decreto, sino con base en la noción de que el dinero va a circular sabroso a inicios del 2023, ya que el apoyo a los adultos mayores será mayor, valga la redundancia.

Foto: Presidencia.

“Empezando enero, la primera semana empiezan a dispersarse los fondos para los adultos mayores y ya vienen con un 25% de aumento, esa es una buena noticia”, señaló el presidente, luego de echar su anuncio de “cero cuesta de enero en 2023”.

Por si la gente no está muy enterada de qué onda con eso de los fondos para los adultos mayores, el presidente adelantó que el día 2 de enero mucho del contenido de su mañanera se dedicará a explicar el asunto. “Ese día se va a dar a conocer que empieza la dispersión de los fondos en la semana para los adultos mayores. Todo esto es para que estemos contentos y la gente bastante, bastante contenta”.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

No obstante lo anterior, AMLO pidió a la gente no quemar el aguinaldo. “También hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre, hay que ahorrar”, recomendó el presidente, para después señalar que para el próximo año seguirá el plan anti-inflación, con el objetivo de que, por un lado, no aumenten los precios y, por el otro, no haya carestía.

De acuerdo Forbes, la Profeco informó que la mayoría de las tiendas de autoservicio mantienen los precios de los productos de la canasta básica por debajo de los 1,038 pesos. Con esta medida, que es parte del plan antiinflacionario, se pudo evitar una inflación superior a 10%.

Poniéndose ya en “modo navidad”, AMLO inició la semana deseando felices fiestas a todos los mexicanos: “que estemos contentos, felices, que no haya enfermos en las familias, que no tengamos que padecer de ningún tipo de tristezas, que podamos estar contentos”.

El presidente informó que, hasta donde sabe, ya todo mundo recibió su aguinaldo… al menos los que, según la ley, tienen derecho a recibirlo. “En caso del gobierno, el informe que tengo es que se ha cumplido con todos los trabajadores“.