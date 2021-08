Gracias a documentos públicos —que fueron olvidados e ignorados por las autoridades— hoy sabemos que la Refinería Dos Bocas se está construyendo en un área protegida o que, al menos, Pemex prometió proteger hace unos años. Este asunto llegó a la mañanera del 3 de agosto, donde AMLO dijo que habrá sanciones para el grupo de expertos que autorizó la construcción en esta zona.

A finales de julio, Bloomberg News publicó un reportaje sobre el compromiso roto por Pemex y la construcción de la Refinería Dos Bocas en una parte del área protegida.

La investigación ‘Pemex Is Building Refinery in Green Area It Promised to Protect‘ partió de docus públicos donde Petróleos Mexicanos prometió proteger un área natural —que incluía un bosque de manglares— a cambio de que la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) le diera chance de realizar perforaciones cerca de la zona.

Pero pues eso no sucedió, ya que Pemex comenzó a ocupar esa área, donde la Refinería Dos Bocas hoy se construye.

Sancionarán a expertos de Pemex que aprobaron Dos Bocas en terreno protegido

Antes de ir con la respuesta de AMLO —porque un reportero de Bloomberg News se lanzó a la mañanera para cuestionar al presidente sobre este problema—, no está de más saber que la Semarnat entregó este permiso para el desarrollo de reservas de petróleo y gas, con validez de 20 años.

El trato era que en esa zona —que incluye cuatro tipos de manglares, un árbol costero con mayor capacidad de absorción de carbono que otros árboles y 23 especies protegidas— Pemex no construyera nada nuevo. Eso pasó en 2007 y se suponía que Petróleos Mexicanos tenía que aguantar cualquier construcción hasta 2027.

Ya regresando a 2021, esta fue la pregunta del reportero Max De Haldevang a AMLO:

“¿Sabía que Pemex hizo este compromiso?, ¿qué le parece?”.

AMLO arrancó diciendo que todo el proyecto energético tiene el objetivo de darle independencia a México, que nuestro país dedicará a la extracción del crudo para producir su propia gasolina y que de esta manera, ayudará a la preservación del medio ambiente —evitando la explotación de este recurso y sus consecuencias.

Ya sobre el caso de la construcción de Dos Bocas en un área protegida, AMLO dijo que habrá sanciones contra el grupo de expertos que dio el visto bueno, que “seguramente son contrarios a nosotros” —no sin antes señalar a Bloomberg News como parte del grupo neoliberal que estaba satisfecho con los tratos entre los gobiernos pasados y las grandes empresas.

La promesa de López Obrador fue también agendar una reunión entre el reportero de Bloomberg y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para revisar con lupa esta información, mientras siguen los trabajos para que la refinería de Dos Bocas quede lista en 2022, según la misma secretaria.