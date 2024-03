Lo que necesitas saber: Luego de la entrevista con Inna Afinogenova, ahora AMLO se dejó hacer lo honores por Sharyn Alfosi del programa '60 Minutes' de CBS.

El programa 60 Minutes, porque ahora AMLO despachó en 13 minutitos a su entrevistadora. Algo diferente a las dos horotas que el presidente se aventó con Inna Afinogenova de Canal Red. O quizás no tanto… nomás sin tanta paja.

Para que no digan que nomás con medios a modo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esta vez se dejó entrevistar por la cadena CBS. Y, bueno, aunque ahora las preguntas fueron más puntuales (e, incluso, un poco incómodas), el presidente mostró que “se la sabe” y sorteó su encuentro con la periodista Sharyn Alfonsi… quien le da peso al mandatario mexicano en las próximas elecciones en Estados Unidos.

“Puedo viajar por todo el país sin problema”: AMLO

“Ya vas otra vez de chairo”, dirán muchos… pero, la verdad, AMLO se mostró cómodo y sin ningún atisbo de duda al asegurar en 60 Minutes que su gobierno se ha rifado. Algo que habla mucho de él y su visión alterada de la realidad, ya que, cuando en su cara Alfonsi le restregó las miles de muertes que se han reportado en los últimos años y la violencia política que ha caracterizado el actual proceso electoral en México, el presidente ni se inmutó.

AMLO en entrevista para 60 Minutes / Captura de pantalla

“Puedo viajar por todo el país sin problema. No hay ninguna región a la que no pueda ir a visitar”, presumió AMLO, como muestra –para él– irrefutable de que la violencia en México ha disminuido. Al menos, ya no es taaaaaanta en comparación con la que se registró en otros gobiernos.

¿Será? Quizás no… o quizás si, pero nada para presumir: al año, en promedio, se registran 30 mil homicidios y, la mayoría de ellos, de manera impune. “Por supuesto que los procesamos”, dijo López Obrador. “No hay impunidad en México. Todos son procesados”, presumió el presidente a Alfonsi de 60 Minutes que refutó soltando este dato: sólo 5% de los homicidios del país son procesados.

AMLO con Sharyn Alfonsi / Foto: CBS

AMLO dice que Trump sólo “blofea” con eso de cerrar fronteras: “Necesita a México”

Respecto al tema de la migración, el cual Alfonsi dice que podría determinar el rumbo de las elecciones en Estados Unidos, AMLO se mostró tajante: El flujo de migrantes (que, por cierto, está rompiendo récords) continuará si Estados Unidos no aborda las causas fundamentales…

Y si la próxima presidenta de México sigue con esta política, nada pasará, aun y cuando Trump regrese al poder: él nunca cumplirá su amenaza de cerrar completamente la frontera, “porque él necesita a México (…) él lo sabe y el presidente Biden lo sabe”.

AMLO en entrevista para 60 Minutes / Captura de pantalla

Mientras la periodista de 60 Minutos señaló a México como el principal distribuidor de fentanilo a Estados Unidos, AMLO repartió culpas. Algo es algo: por primera vez, el presidente aceptó que nuestro país es productor de la droga de moda… pero jamás consumidor. Eso es un problema de los gringos, por no tener costumbres, tradiciones y unión familiar que México sí tiene.

Sharyn Alfonsi habló de las mañaneras y cómo desde éstas se ha atacado a periodistas (poniendo como ejemplo el caso de Natalie Kitroeff). También mencionó la muy probable victoria de Sheinbaum en las elecciones presidenciales y el “legado” que dejará: una aprobación de gobierno de casi el 60%.

“Nuestra fórmula es simple. Es no permitir la corrupción; no hacer un gobierno ostentoso, ni lujos; y todo lo que ahorramos, se lo destinamos al pueblo”, aseguró AMLO al hablar de un elemento fundamental de su popularidad: dar dinero a los pobres.

