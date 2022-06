Más que obtener una condena contra Genaro García Luna, para AMLO lo esencial es que éste y toda su banda sean quemados ante la sociedad. Por ello, pide que la información que la Fiscalía de Nueva York tiene en contra del ex de Seguridad, sea dada a conocer.

El miércoles 15 de junio, la fiscalía estadounidense dio a conocer que tiene material para demostrar que García Luna acosó y sobornó a periodistas para evitar que dieran a conocer sus nexos con el narco. Ahora falta ver si las grabaciones son aceptadas como pruebas en el juicio que tiene en contra el secretario de Seguridad en épocas de Felipe Calderón. Si sí o si no, AMLO quiere que las autoridades gringas las compartan.

Foto: Presidencia.

“No se sabe si esto es prueba, si se va a aceptar. Lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer”, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la mañanera de ayer.

Para AMLO, las grabaciones de la fiscalía de Nueva York tienen el poder de darle la razón en varios de los señalamientos que ha hecho en contra de pasadas administraciones y ello serviría para descalificarlos en cualquier intento de querer nuevamente dirigir al país. En conceptos del presidente: no tendría la calidad moral para ello. En pocas palabras: quiere con esas pruebas decir “abusados, miran cómo se las gastan”.

Foto: Cuartoscuro

“Porque yo siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozcan todos los hechos y se reprueben, se estigmaticen hechos de abuso de autoridad, de represión, de corrupción, que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda mucho a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia”, agregó AMLO.

Por lo que dio a entender, el presidente y su gobierno pondrán especial atención en lo que suceda con las grabaciones que la fiscalía de Nueva York tiene de García Luna, ya que, aceptadas o no como pruebas en el juicio, corren el riesgo de ser clasificadas y nunca darse a conocer públicamente.

“Porque, también, hay países en donde se hacen investigaciones, resuelven ellos lo que les importa y cierran los casos. Nosotros queremos que no se cierren, que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública”.

Foto: Reuters

Según la fiscalía gringa, las grabaciones que tiene en su poder demuestran que García Luna sobornó a periodistas para que estos no dieran a conocer resultados de investigaciones. Cuando no hubo dinero de por medio, entonces se aplicaron amenazas. El caso era que no se diera a conocer información.

Por otra parte, también se tienen grabaciones en las que el ex de Seguridad planea “callar” a personajes que cree que podrían declarar en su contra. En el caso de estas grabaciones, fueron hechas una vez que García Luna ya estaba detenido y gracias al trabajo de un agente encubierto que se hizo pasar como integrante de la mafia rusa.