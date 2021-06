Plot twist! AMLO propondrá que Guardia Nacional sea de la Sedena

Esto igual ya se perfilaba con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en mix con la Guardia Nacional —de hecho, es lo que se vive hoy en día— aunque en teoría haya un mando civil. Pero para hacer aún más oficial el poder de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la guardia, AMLO anunció que propondrá que la GN pase a manos de esta secre.

“No quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y, además, esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo, además nunca tuvo el apoyo que necesitaba”.

Más o menos así fue la explicación que dio AMLO en la mañanera de este 15 de junio. Pero además del asunto de la Guardia Nacional, el presidente habló de otros cambios o reformas que se aplicarán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al INE (Instituto Nacional Electoral).

AMLO propondrá que la Guardia Nacional sea de la Sedena

Antes de irnos con los cambios en la CFE o la Reforma Electoral, ahí les van los planes que AMLO tiene con la GN (Guardia Nacional).

Según Andrés Manuel López Obrador, va a esperar que pase un rato para enviar esta propuesta porque es lo que le “conviene al país”.

Es decir, que la Guardia Nacional no quede en manos de la Secretaría de Gobernación (Segob), ni ninguna otra institución de carácter civil y se vaya directo a la Sedena.

“Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder, no, por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Sedena, como existe la Fuerza Aérea de la Defensa, una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero que convienen al país”.

La participación de las Fuerzas Armadas con la Guardia Nacional

Desde que se habló del proyecto de la Guardia Nacional como una policía de carácter civil —y que sustituiría a la Policía Federal— un grupo de analistas advirtió que la GN podría tomar tintes militares gracias a la participación de las Fuerzas Armadas.

En 2020, en el DOF se publicó un acuerdo que daba luz verde a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera “extraordinaria”, en lo que la Guardia Nacional quedaba al tiro —y el trabajo, sería en un periodo de cinco años.

Ya con este acuerdo se abrió el camino para que la Sedena y Semar intervinieran en tareas que no les tocaba. Y ahora, con el anuncio de AMLO, se oficializará la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública —mediante un brazo como la Guardia Nacional.

Ahora, habrá que esperar la propuesta de AMLO a detalle. Mientras tanto…

También van las reformas Eléctrica y Electoral

AMLO también explicó que tiene como prioridad la aprobación de cambios o reformas al sector eléctrico y electoral.

En la primera, AMLO explicó que el plan es recuperar el mercado eléctrico para la CFE, dejándole por ahí un 54% del mercado y que el 46% sea de particulares. En cuanto a la Reforma Electoral, el presidente buscará renovar el INE.

Por acá les dejamos toda la explicación que se aventó AMLO: