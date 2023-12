Lo que necesitas saber: Según AMLO, la Ley SB4 usurpa funciones del presidente y del Congreso de Estados Unidos, por eso, es impugnable.

Mínimo, el gobierno de México, tratará de meter las manitas por los migrantes que se verán amenazados por la Ley SB4. Así lo anunció AMLO… y a ver qué se puede hacer para detener lo que firmó el gobernador de Texas, la cual da vía libre a policías para detener a personas “sospechosas” haber ingresado irregularmente a territorio estadounidense.

La SB4 es considerada una de las leyes antimigrantes más duras en la historia de Estados Unidos

“Se está haciendo ya un trámite en Relaciones Exteriores para impugnar esta ley”, aseguró el presidente al ser cuestionado sobre la SB4 durante la mañanera de ayer, 19 de diciembre. “Nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas”.

El pasado día 18, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó un paquete de leyes que forman parte de todo un plan antimigrante que ha implementado durante su administración. La que más llamó la atención: la Ley SB4, la cual prácticamente criminaliza a los migrantes, permitiendo que estos sean detenidos por policías a la mínima sospecha y, si es el caso, proceder con arrestos e, incluso, expulsión del territorio. También es punible con hasta 6 meses de cárcel.

La Ley SB4 de Texas es considerada una de las más duras en la historia de Estados Unidos, ya que incluso significa un ataque para los migrantes que están en el país del norte de manera legal: la policía los podrá detener por su apariencia… por el simple hecho de sospechar que son ilegales.

AMLO acusa que Greg Abbott está usurpando funciones del presidente y del Congreso

Por lo anterior, organizaciones civiles han acusado a la ley SB4 firmada por Greg Abbott como inconstitucional y The American Civil Liberties Union of Texas va preparando a la gente. “Recuerde que tiene derecho a guardar silencio y, en general, no tiene que responder ninguna pregunta sobre su estatus migratorio, dónde nació o cómo ingresó al país”.

Según AMLO, la reciente arremetida de Abbott contra los migrantes es para impulsar su camino a la posible vicepresidencia de Estados Unidos. “Quiere, con esas medidas, ganar popularidad, [pero] No va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías, porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes”.

El presidente adelantó el camino para impugnar la ley SB4: que ésta es estatal y pretende ejecutar atribuciones que le corresponden al gobierno federal. “Él [Greg Abbott] está usurpando funciones y tiene que ver con política exterior, y eso corresponde al Congreso y al presidente de Estados Unidos”.

