“Pensaba que les iba a gustar”, dice AMLO sobre Isabel Arvide y reprocha que no se hable de Lozoya

Un buen rato duró el rollo del nombramiento de la periodista Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul en la conferencia mañanera. Este 30 de julio, AMLO fue cuestionado sobre por qué la SRE nombró a una persona sin experiencia en el servicio exterior. ¿Qué dijo el presidente?

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, me llama mucho la atención que ahora están muy sensibles, muy exquisitos de todo, se padece de amnesia, ya borraron todo, no recuerdan cómo era”, dijo Andrés Manuel Andrés López Obrador para después reprochar que en los últimos días supuestamente la gran nota fue acerca de Isabel Arvide… pero casi nada de Emilio Lozoya.

Independientemente de si habrá justicia o no, aquí el ejemplo de lo que veremos en los siguientes meses. Cuando estaba atorado intentando justificar el nombramiento de Isabel Arvide, AMLO sacó así el caso Lozoya del que “no se está hablando mucho” 🤷🏽‍♂️. pic.twitter.com/anp2Dz4eq9 — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) July 30, 2020

“Se rasgan las vestiduras”

Como mencionamos, el tema del nombramiento de Isabel Arvide se llevó un buen tiempo de la mañanera. Así que para no hacer el cuento largo, va lo más importante sobre los argumentos que AMLO usó para defender esta decisión de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) y el Ejecutivo.

Primero, AMLO dijo que no ve ninguna falla en que una periodista —“que no tiene malos antecedentes”— ocupe un cargo como cónsul de México.

“No sé por qué se ponen ahora tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una cónsul, una mujer periodista”.

En la lógica de Obrador lo importante es que los funcionarios tengan buenas intenciones para desempeñar su chamba, no como Eduardo Medina Mora, exembajador de México en Washington durante el sexenio de Felipe Calderón y que ahora es señalado por presunta corrupción.

Así que en la 4T hay para todos: la gente que cuenta con una carrera y la ciudadanía que tenga la posibilidad de representar al gobierno. En el caso de Isabel Arvide, ella puede desempeñar la chamba en el servicio exterior porque ha escrito un montón.

AMLO reprocha a medios por no enfocarse a Emilio Lozoya

Luego, una reportera cuestionó al presidente por tomar las mismas decisiones que el PRI y PAN —nombramientos arbitrarios de funcionarios.

AMLO se defendió diciendo que su gobierno tiene derecho a nombrar o proponer a quienes considera que pueden representar a México.

“Yo pensaba que les iba a gustar”, dijo.

“No hay amiguismos, no hay influyentismo”, aseguró @lopezobrador_ al ser cuestionado sobre el nombramiento de la periodista Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul y añadió que pensó que esto iba a agradar. pic.twitter.com/idkRS1HQoo — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 30, 2020

Para terminar con esta polémica, el presidente reprochó a los medios que el tema central de esta semana haya sido el nombramiento de la periodista Arvide —quien a inicios de 2020 se lanzó a la mañanera a reclamar presupuesto para los medios digitales en vez dar la lana de publicidad gubernamental a Proceso.

Para concluir, Obrador señaló que no se está hablando mucho de la lista de nombres que Emilio Lozoya dará a conocer sobre el caso de corrupción y moches en Odebrecht.