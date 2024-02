Lo que necesitas saber: Con recientes decisiones de gobierno, Javier Milei confirma que lo que él llama "libertario", no es otra cosa que acciones de ultraderecha.

Javier Milei anda con todo en redes, luego de prohibir el uso de lenguaje incluyente en los documentos oficiales que se manejan en Argentina… pero, antes de esta polémica decisión, ya era tema de conversación en México por la invitación que la senadora Lilly Téllez le hizo para que se dé una vuelta por estas tierras en donde también le sabemos a eso de la devaluación. Todavía no da respuesta, pero ya AMLO le tiene preparada su “no bienvenida”.

AMLO ve “normal” que algunos quieran a Milei en México: “es el pensamiento conservador que hay en mundo”

En la mañanera de ayer, 27 de febrero, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre si tendrá un encuentro con su homólogo de Argentina, Javier Milei, pues aprovechando que quizás vendrá a México a reunirse con la ultrader… digo, con una fracción del Senado encabezada por Lilly Téllez. Y pues, como ya se preveía, AMLO dijo “no, con ese güey no”. Bueno, no lo dijo así, sino así:

“Eso no, eso que sí que no. Le desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, para manifestarse, pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado”.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Respecto a si le causa extrañeza que “alguien” de México esté interesado en empaparse de la ideología de Javier Milei, AMLO señaló que es lo “normal”… y no sólo porque son tiempos electorales y ya medio mundo busca cómo prenderlo (y más ahora, que ya evidenció que trae la mecha muuuuy corta), sino porque, en efecto, hay un grupo de derecha (más que derecha) que si comulga con el discurso que trae el presidente de Argentina.

“Ah, pues normal, porque pues hay afinidad, se identifican, es el mismo pensamiento, el pensamiento conservador que existe en todo el mundo. Y ella [Lilly Téllez]tiene ese pensamiento”.

Milei, representante de ultraderecha en ascenso

En caso de venir a México, Javier Milei llegaría con hartas “experiencias” que compartir con Lilly Téllez y un grupo en el Senado… y es que, aunque apenas lleva unas cuantas semanas como presidente de Argentina, ya ha vivido varias aventuras: la devaluación del peso, una marcha masiva en su contra, el rechazo legislativo de su plan económico, llorar a moco tendido en Israel, abrazarse con Donald Trump…

… y, apenitas, ser objeto de rechazo masivo por prohibir en su país el uso del lenguaje incluyente, decisión que algunos pensarían que le ha acarreado una totalidad de críticas…. Pero no: basta darse una vuelta por redes para notar que varios dicen “esto sí se lo aplaudo”… Al parecer, en algunas cosas Milei no va solo (qué pn%&/e miedo).

Te puede interesar