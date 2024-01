Lo que necesitas saber: Los constantes secuestros de migrantes en Tamaulipas provocó confusión en la información de este caso... aun así, la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, también se aventó una frase épica: secuestros de este tipo son "atípicos".

Y en la sección “no me haga reír, porque tengo los labios partidos”… AMLO se aventó la puntada de decir que “hay mucho gobierno” en Tamaulipas. Y entonces, ¿por qué en una vía cercana a la frontera, en plena temporada vacacional, a plena luz del día, un grupo armado logró llevarse impunemente a 31 migrantes?

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro

También ayudó el “sensacionalismo” de los medios, dice AMLO

Luego de que se logró encontrar con vida a los migrantes secuestrados el pasado 30 de diciembre, el presidente aceptó que estos no fueron rescatados, como inicialmente se presumió… no: el grupo criminal que los bajó del autobús en que viajaban decidió “dejarlos libres”. ¿Por? Eso todavía no se ha esclarecido, pero –como siempre– el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene una hipótesis.

“Pues había mucho gobierno ahora en la zona y decidieron dejarlos libres, qué bueno, sanos y salvos”, aseguró el mandatario en la mañanera de ayer, 4 de enero.

Imagen de migrantes liberados en Tamaulipas / Foto: X

De acuerdo con AMLO, fue toda una serie de factores la que llevó a la liberación de los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas: 1) que se intervino pronto (aunque la confirmación se hizo a regañadientes, casi 48 después de los hechos), 2) que el gobernador de la entidad “es muy bueno” y 3) gracias al sensacionalismo de los medios… ¿¿?? Sí, porque así “se sabe en todo el país”, apuntó el presidente.

Titular de Seguridad dijo que secuestro de migrantes en Tamaulipas fue “atípico”

A falta de información por parte de las autoridades de Tamaulipas, AMLO señaló que todas las personas liberadas eran extranjeras, mientras que los cinco que inicialmente quedaron en el autobús el día del secuestro eran mexicanos. Al parecer, agregó el mandatario, el grupo criminal tenía la intención de extorsionar a los familiares de los 31 migrantes.

Vocería confirmó que autobus con 36 pasajeros fue detenido por grupo armado / Foto: facebook/GrupoSenda

“Los tenían en un lugar y los llevaron a otro sitio, a un estacionamiento de un centro comercial. Y ya se les rescató, y están declarando o ya declararon. Y estamos contentos, muy contentos, porque están bien, muy bien”, añadió AMLO sin soltar más datos, porque la investigación continúa.

Antes de que el “mucho gobierno” orillara al grupo armado a liberar a los migrantes, la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que secuestros de ese tipo en Tamaulipas son “atípicos”… ¿será? En entrevistas, el encargado de Seguridad estatal decía que tenían conocimiento de varios “eventos”… incluso por eso hubo confusión respecto al rescate.

Te puede interesar