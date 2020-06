¿Tons quién? Dice Presidencia que no tienen sustento de las frases de AMLO sobre violencia doméstica

¿Serán otros datos? Si mal no recuerdan, el pasado 15 de mayo en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el 90% de las llamadas de auxilio por violencia de género hechas al 911 son falsas.

“Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de esas llamadas (denuncias que recibe el 911) que te sirve de base son falsas, está demostrado”, dijo sin ofrecer más pruebas que el 77% de las llamadas de emergencia son improcedentes.