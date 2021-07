Ofreció enviar comida y criticó el bloqueo: ¿Qué dijo AMLO sobre las protestas en Cuba?

El horno latinoamericano no está para bollos, pero la tensión en Cuba aumentó bastante durante estos últimos días. Entre las protestas callejeras que piden el fin del régimen, las movilizaciones sociales en defensa del gobierno y los ojos internacionales puestos en la isla, la situación está definitivamente delicada. Ya saben, el momento preciso para las declaraciones de AMLO.

Durante la mañanera de este lunes, como se podían imaginar, el mandatario mexicano dio su punto de vista sobre las controversia caribeña.

“Quiero expresar mi solidaridad al pueblo cubano, creo que debe buscarse una salida mediante el diálogo sin el uso de la fuerza, sin la confrontación y sin la violencia”, señaló AMLO en su conferencia. “Tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano”.

En el evento diario, transmitido en esta ocasión desde Villahermosa, Tabasco, el presidente también habló de la postura internacional al respecto.

“No debe de haber intervencionismo. No debe de utilizarse la situación de salud del pueblo de Cuba con fines políticos, eso debe quedar de lado. Nada de politización de campañas mediáticas, que ya se están dando a nivel mundial“, comentó.

La pregunta que originó la declaración —obviamente, esperada por la magnitud de la discusión— se enfocaba en los problemas recientes en Cuba y el descontento social particularmente enfocado en el manejo de la pandemia, en la escasez de medicamentos y en el desabasto de víveres.

Al respecto, AMLO se enfocó en que… la isla caribeña no es la única que vive una situación así.

“Hay muchos países con problemas en América Latina y el Caribe, no solo es el caso de Cuba. Sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, desde luego, promovido por quienes no están de acuerdo con las políticos del gobierno de Cuba. Es obvio, no hay que politizar el asunto”, señaló.

México está dispuesto a ayudar con víveres

Siguiendo con el tema, el presidente admitió que las cosas en Cuba no están sencillas y se ofreció a echar la mano con apoyo humanitario.

“México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo”, señaló AMLO. “Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. Con comida”.

Eso sí, en medio de la declaración, replicó las declaraciones de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba sobre el bloqueo estadounidense al comercio caribeño.

“Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Ese seria un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado”, concluyó.