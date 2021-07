“Si quieren preocuparse por el pueblo, abran el bloqueo”: Presidente de Cuba

La masiva movilización registrada ayer en varios puntos de Cuba ya tuvo respuesta del presidente de la isla. En mensaje dirigido desde el Palacio de la Revolución, , Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue directo a sus opositores, especialmente a los que se encuentran fuera del país que dirige.

“Si quieren tener un gesto con Cuba, si quieren de verdad preocuparse por el pueblo, si quieren resolver los problemas de Cuba: abran el bloqueo y vamos a ver a cómo tocamos”, señaló en el mensaje dado como respuesta a las movilizaciones pacíficas reportadas en la isla.

“¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el bloqueo, qué fundamento legal, moral, sostiene que un gobierno extranjero le pueda aplicar esa política a un país pequeño, y en medio de situaciones tan adversas? ¿Eso no es genocidio?”, preguntó Díaz-Canel en el mensaje retomado por Granma.

Cuba volvió a ser centro de las miradas internacionales, luego de que, de manera espontánea (y, principalmente, pacífica), la población de Cuba salió a las calles para exigir el fin de la dictadura. Algunas de las movilizaciones se transmitían en directo por medio de redes sociales, mostrando que prevalecía el llamado a la “libertad” y a la “patria y vida”… pero eso fue hasta que se comenzaron a reportar bloqueos a las comunicaciones (incluido internet).

Debido a lo anterior, Amnistía Internacional llamó al gobierno de Cuba a respetar los derechos de los manifestantes. “Nos mantenemos vigilantes y demandamos al gobierno de @DiazCanelB que se respete el derecho de asamblea pacífica”, advirtió AI en redes sociales.

Presidente de Cuba responsabiliza a la “contrarrevolución”

En su mensaje a la población, Díaz-Canel señaló que los acontecimientos registrados ayer en Cuba tienen que ver con todo un nivel de provocación sistemático escalado, el cual es promovido por la contrarrevolución… es decir, por Estados Unidos, en su deseo de provocar un estallido social masivo en Cuba.

Si bien la bronca entre Cuba y EU lleva décadas, Díaz-Canel asegura que en los últimos meses se ha recrudecido el conflicto, al grado de que recientemente la administración de Biden ha incluido a Cuba en la lista de “países patrocinadores del terrorismo”.

“Es una lista totalmente espuria, una lista ilegítima, y una lista unilateral, que asume los EE. UU. sobre la gracia que ellos se creen que son la potencia que domina al mundo, que son los emperadores de este mundo”.

En su extenso mensaje, el presidente de Cuba acusó el desabasto de alimentos y medicinas que ha provocado el bloqueo impuesto por Estados Unidos, el cual ha puesto la situación color de hormiga en la isla (más), debido a la pandemia.

Respecto a la exigencia del fin de la dictadura, Díaz-Canel ironizó, señalando que su gobierno, pese a todos los obstáculos, se preocupa por ofrecer salud y bienestar a la población, incluyendo el desarrollo de vacunas contra el COVID-19.

“¡Qué dictadura más extraña! Ahora vociferan que somos unos asesinos, dónde están los asesinados en Cuba, dónde están los desaparecidos en Cuba, por qué los otros países que han sufrido estos picos pandémicos, no fueron atacados en la prensa y a esos no se les puso como solución la intervención humanitaria, ni se les armaron estas campañas de descrédito como a nosotros”.

Previendo que habrá más movilizaciones, el presidente de Cuba llamó a los “revolucionarios del país, a todos los comunistas” a, igual, salir a las calles y defender la Revolución… no dijo de qué forma, sólo indicó que sea en los puntos en los que se presenten manifestaciones en contra del gobierno.

“No vamos a permitir que nadie manipule nuestra situación, ni que nadie pueda defender un plan que no es cubano, que no es bienestar para los cubanos y cubanas y que es anexionista. A eso convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país”.