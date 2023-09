Lo que necesitas saber: Desde Campeche, AMLO dio su Quinto (y penúltimo) Informe de Gobierno, destacando obras como el Tren Maya y el sistema de Salud de, ¿Dinamarca?

Viernes 1° de septiembre de 2023 y llegamos al Quinto Informe de Gobierno de AMLO. En esta ocasión, el presidente eligió ir a Campeche —y cambiarle un poco a los protocolos de dar el informe en Palacio Nacional— para recapitular qué ha hecho la 4T desde 2018 hasta la fecha.

Y, ¿qué dijo el presidente? Si tienen curiosidad por saber qué onda con el Quinto Informe de Gobierno de AMLO, pásenle a esta nota, donde tenemos las frases más importantes de Andrés Manuel López Obrador.

Foto: Presidencia.

Frases importantes del 5° Informe de Gobierno de Gobierno de AMLO

“En el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social que reciben en promedio 16 mil 284 pesos mensuales”.

“Cuando llegamos a la Presidencia el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207. En la frontera norte es de 312 pesos diarios”.

“El peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación con el dólar”.

“Está llegando inversión extrajera como nunca”.

“A diferencia de antes ahora no hay privilegios fiscales para las grandes corporaciones que no pagaban impuestos”.

“No se entrega dinero a manos llenas a líderes o a seudolíderes de organizaciones sociales o de la llamada sociedad civil. No se entregan contratos leoninos”.

“No debe haber gobierno rico con pueblo pobre”.

“12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales y a partir de 2024 aumentará la pensión 25%”.

“Sembrando vida es el mejor programa de reforestación del mundo… ni en Rusia ni en China ni en Estados Unidos”.

“Voy a proponer una reforma para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, corrupción y derroche de recursos”.

Foto: Presidencia // Frases del Quinto Informe de Gobierno de AMLO.

Un descansillo escuchando el Quinto Informe de AMLO

Y pues por acá dejamos un espacio para recapitular estas al menos 10 primeras frases de AMLO en su Quinto Informe de Gobierno.

Si siguen las mañaneras, se trata de un mix de propuestas y temas expuestos en las conferencias del presidente.

Foto: Presidencia // Frases del Quinto Informe de Gobierno de AMLO.

Y claro, rollos laborales —como el aumento del salario mínimo o los trabajadores afilados al IMSS—, económicos como la fortaleza del peso ante el dólar o el pique que AMLO ha traído con el Poder Judicial. ¿Le seguimos con las frases?

Seguimos con otra ronda de frases del Informe de AMLO

“Vamos a garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos”.

“Nadie se quedó sin ser atendido, sin una cama (durante la pandemia de COVID) , conseguimos más de 200 millones de vacunas, fuimos de los primeros países en conseguir vacunas”.

“En 2, 3 meses más vamos a tener una farmacia en Ciudad de México donde se van a guardar, tener, todos los medicamentos que haya en el mundo, no va a faltar uno… en 24 horas va a llegar el medicamento”.

“Cuidamos como nunca el medio ambiente”.

“Hemos fomentado el deporte apoyando con becas a los atletas, creando escuelas y creando instalaciones deportivas”.

“Es un orgullo decir que regresarán los trenes de pasajeros”.

“El tren (Interurbano) México-Toluca se va a llamar El Insurgente”.

“Hoy empieza a producir la refinería Dos Bocas”.

“Ahora no se reprime al pueblo, no hay masacres, no se tolera la violación a los derechos humanos y tampoco existe un narco-estado”.

“En 13 meses que me quedan de gobierno puedo demostrar que con un pueblo digno y un gobierno austero es posible convivir en una sociedad mejor”.

Foto: Presidencia

Por cierto, por aquí les dejamos la transmisión en vivo del Quinto Informe de Gobierno de AMLO, para que la cachen al momento:

