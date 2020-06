AMLO asegura que ya estamos en recuperación económica rápida: “Como ‘V'”

Pues según AMLO, el tema económico también ya es asunto “casi” resuelto. A ver si no le sale como con la pandemia, que desde hace semanas –según–”ya pasó lo difícil”, pero los números dicen algo diferente.

Como ya es costumbre, AMLO se echó su mensaje dominical desde Palacio Nacional y, en adelanto de lo que nos presumirá en el informe especial del 1 de julio, cuando se cumpla un año más de su victoria en las elecciones, echó algunas cifras sobre el futuro próximo de la economía nacional… que, no es por nada, pero según el presidente, luce bien. A ver sicierto.

De acuerdo con AMLO, se está cumpliendo el pronóstico que había dado a conocer: efectivamente, hubo una caída severa. Pero era lo “natural”, debido a la pandemia. Ahora agárrense porque vamos de subida: como dije “íbamos a lograr una recuperación rápida”. Según el mandatario, la recuperación de la economía nacional ya está tomando forma. Así, como si fuera el conocido personaje enfrente de los atributos de Doña Gaby, el presidente pide ver cómo se va dibujando esa figura… de “V” en las gráficas.

Es decir, según ya pasó lo más grave, se tocó el fondo de la primera línea de la mencionada letra, pero ya se está dibujando su otra parte, la que va pa’rriba. Muy diferente a la “L” que algunos analistas veían en el futuro mexicano, que hubiera significado una caída más grave sin subida: una recesión de aquellas. ”Afortunadamente, se va a cumplir nuestro pronóstico y no sólo es optimismo. Es que ya estoy revisando cifras”.

En agosto habrá recuperación de empleos

Para sus señalamientos tan positivos, AMLO se basó en los números de inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según el presidente, en abril se perdieron 555 mil empleos formales. Cifra desalentadora, que en mayo ya no fue tan grave y, en lo que va de junio, va por el mismo camino, al perderse “únicamente” 345 mil y 70 mil empleos, respectivamente.

“¿Qué estoy pensando? ¿Qué me indican mis datos? Que ya en julio no se perderán empleos: si no crece el número de empleos (formales), se va a mantener. Vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro social”, pronosticó AMLO.

Y si lo anterior es una predicción arriesgada, tomando en cuenta que apenas se están conociendo los efectos de la pandemia (la cual todavía no ha sido superada), el presidente todavía hizo una apuesta mayor: en agosto sí habrá recuperación de empleos.

De acuerdo con AMLO, está dando resultados su estrategia de apoyar económicamente a los grupos más vulnerables de la sociedad y no a los empresarios. De haberse hecho lo contrario – y si es que las empresas no hubieran caído en irregularidades del pasado– aun así, la recuperación hubiera sido más lenta, consideró el presidente, quien dice siempre haberse inclinado por fortalecer la capacidad de compra de la gente.

El presidente señaló que, dentro de unos días, su estrategia de recuperación económica, cuando se dé inicio al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que éste significará “más inversiones, más empleos y más bienestar para México”… eso y las remesas que llegan de EU, las cuales, durante el primer semestre del año, se pronostica que serán 10% mayores a las del año anterior.