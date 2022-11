Y en una nota más de la sección “Ya, denle su mandarina y que se vaya a pelarla al solecito”, el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo se emocionó de más con el resultado de la Marcha en Defensa del INE y, ahora, ya hasta quiere la salida de AMLO.

En redes sociales, el legendario exlegislador aseguró que el domingo quedó demostrado que lo que al electorado de México le late es la defensa del INE. Así que, el que mucha gente marchó, es paso para “retomar la transición democrática”, aseguró Porfirio Muñoz Ledo… quien sabe refiriéndose a qué, si la de 2024 sería la primera transición de un gobierno de Morena…

Foto: Cuartoscuro

Pero bueeeeno, eso dice el exdiputado de Morena. Y es más, para que la transición se adelante, don Porfis exigió la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

¿Porrrrr? Según Porfirio Muñoz Ledo, la respuesta que AMLO dio a la Marcha en Defensa del INE sería suficiente razón para adelantar la jubilación política del Ejecutivo.

Captura de pantalla

“El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas reveladoras de perturbaciones psicológicas graves (…) Debe renunciar conforme el artículo 86 constitucional. Vamos a exigirlo todos y en todas partes”.

Según el artículo de la Constitución que menciona Porfirio Muñoz Ledo, “el cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.

Foto: Cuartoscuro

¿Y qué cosa de gravedad dijo o hizo AMLO al reaccionar a la Marcha para Defender al INE? En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador señaló que la marcha fue “un striptease del conservadurismo en México”… y bueno, de ahí pa’rriba. Cosas bien hirientes hacia los convocantes:

“Los demócratas: todos estos han participado en fraudes: Fox es un delincuente electoral confeso. ¿O no? ¿Estoy diciendo mentiras? Nada más que esta difícil que en los medios lo exponga. Existen todas las pruebas. Él mismo declaró que había cargado los dados. La señora de Calderón, demócrata. No voy a ampliar mi comentario por respeto a la señora. Miren, la señora Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas; no voy a ampliar mi comentario”.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Aunque en el gobierno de la CDMX dijeron que nomás habían sido 10 mil los participantes de la marcha, AMLO subió la cifra a 60 mil, cosa que, según , lo tiene sin cuidado, ya que la oposición todavía no es capaz de llenar un Zócalo. Así que no ve necesidad de hacer un Plan B para su reforma electoral.

“¿Que plantea la reforma?, que no se gaste mucho, porque además que tienen al arbitro, se gastan más que ningún otro país, en la organización de las elecciones que No son confiables, no son elecciones limpias, ni libres y se gastan más de 20 mil millones de pesos”.

Pues ahí están los dichos de AMLO tras la marcha, ¿si muestra “de perturbaciones psicológicas graves”, como dice Porfirio Muñoz Ledo?