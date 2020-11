“No debe haber impunidad”: AMLO sobre la represión contra manifestantes en Quintana Roo

De manera obligatoria y urgente, la represión de un grupo de policías contra manifestantes —que protestaban contra los feminicidios— en el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo; llegó a la conferencia mañanera donde AMLO dijo que debe esperar las investigaciones del gobierno estatal para saber ¿quién dio la orden?, ¿quiénes la llevaron a cabo? Y castigar a los responsables.

Cuestionado por un reportero de Sin Censura, AMLO declaró que la postura de Presidencia es la misma que la Segob (Secretaría de Gobernación) dio a conocer la noche del 9 de noviembre, justo el mismo día que se registró la represión en Benito Juárez.

Después de que policías de Cancún dispararon en la protesta contra el feminicidio de ‘Alexis’, @lopezobrador_ dijo que “cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe de haber impunidad, no debe de haber protección a nadie”. pic.twitter.com/yDFfvrrUXz — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 10, 2020

“No se deben utilizar armas, disparar, eso tiene que ver con actitudes autoritarias que no se acomodan a los nuevos tiempos, no a la represión y en efecto que se haga la investigación”, dijo.

#JusticiaParaAlexis

Antes de pasar a las declaraciones de AMLO, vale la pena saber sobre el contexto de la violencia de género en Quintana Roo y cómo surgió la convocatoria para manifestarse en las fiscalías municipales —entre ellas la de Benito Juárez, donde se registró la represión policiaca.

El 9 de noviembre se confirmó el hallazgo del cuerpo de Bianca Alejandrina Lorenzana, Alexis, una joven de 20 años de edad que desapareció el 7 de noviembre en Cancún. Sólo unas horas después de que la familia de Alexis reportara su desaparición, su cuerpo fue hallado —destazado— en una bolsa negra en el Fraccionamiento Vista Real.

El caso de Bianca Alejandrina no fue el único. Días antes se denunciaron otros dos feminicidios.

Por esta razón, la ciudadanía convocó a una manifestación en las fiscalías municipales con el hashtag #JusticiaParaAlexis. La cita fue a las 17:00 horas y después sucedió la represión de los policías en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

⚠️Les venimos a recordar que su paraíso en la Riviera Maya es un #QuintanaRooFeminicida ⚠️ Y a quien le importe más el “prestigio del estado por su turismo” que las vidas de nuestras mujeres, se puede ir derechito por donde llegó. ¡Estamos hartas, furiosas! 😠#JusticiaParaAlexis pic.twitter.com/vOtE9CJIS9 — Siempre Unidas (@SiempreUnidasPC) November 9, 2020

Ahí, la policía comenzó a disparar contra los manifestantes y a reprimir una protesta legítima contra lo feminicidios, pero por esta acción todas las autoridades se han desmarcado —desde el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, y el jefe de la Secretaría de Seguridad estatal, Roberto Capella.

“Este es un asunto de la policía de Quintana Roo”: AMLO

De acuerdo con el presidente, el gobierno de Quintana Roo debe investigar estos hechos y aclarar las dos versiones que se han dado a conocer —o más bien, el intento por desafanarse de la responsabilidad de la represión en el Ayuntamiento de Benito Juárez.

¿Quién dio la orden? “Eso es lo que se tiene que aclarar, no lleva mucho tiempo y eso lo debe hacer el gobernador, además, ya lo ofreció”, dijo Andrés Manuel López Obrador para después sumar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en este asunto, ya que de acuerdo con el presidente, por oficio la Comisión debe investigar estos hechos.

En caso de que el gobierno de Quintana Roo no resuelva satisfactoria —no castigue, ni aclare las denuncias—, los afectados (manifestantes y reporteros) deberán acudir con la CNDH.

“Nada de estar protegiendo a nadie, cuando hay un asunto así se debe actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad, no debe haber protección a nadie“, insistió.

Por otra parte, AMLO descartó la participación de la Guardia Nacional en la agresión contra civiles en Cancún, Benito Juárez, y las especulaciones sobre si hubo “mano negra” en esa manifestación.

“Tengamos confianza de que se va actuar y se va a castigar a los responsables”, finalizó sin descartar la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).