Lo que necesitas saber: Con más de 100 mil casos de personas desaparecidas en México, cualquier cuestionamiento o exigencia sobre el tema para AMLO parece manipulación.

Aunque el propio colectivo de Madres Buscadoras es el que pide audiencia con él, asegurando que no andan metidas en grillas… pues no: AMLO dice que no las recibirá, que porque hay quienes usan sus casos con fines políticos.

En la mañanera de ayer, 31 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reafirmó su negativa a recibir a las integrantes del grupo Madres Buscadoras. De acuerdo con el mandatario, una de las razones para no hacerlo es el manejo que los medios dan a los casos de personas desaparecidas… Cosa que su gobierno quiere evitar.

“Estamos atendiéndolos constantemente, yo en todas las giras que hago hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros”.

Foto: Galo Cañas-Cuartocuro.

¿Y quiénes manipulan? Para AMLO, “Ya todos, por lo general”

Al parecer, para AMLO cualquier medio que informe sobre los casos de personas desaparecidas y sobre las demandas de sus familiares, manipula el problema. Así que no dudó en acusar de manipulación a los reporteros que le cuestionan sobre su distanciamiento de las Madres Buscadoras (incluyendo a los que acuden a las mañaneras) y a un largo listado de periodistas.

“Es que hay, la verdad mucha manipulación de medios como ustedes, —digo, con todo respeto— como Proceso, Reforma, Loret de Mola, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui, ya todos, o sea, por lo general”.

Foto: Saúl López-Cuartoscuro.

AMLO recibió a abuela de la Plaza de Mayo de Argentina

Desde siempre ha estado la solicitud del grupo de Madres Buscadoras de tener una reunión con el presidente. Sin embargo, la exigencia se reavivó, luego que AMLO recibió en la mañanera del pasado 21 de julio a Estela de Carlotto, una de Las Abuelas de la Plaza de Mayo, grupo que se dedicó a la búsqueda de personas desaparecidas durante la dictadura en Argentina.

Es mismo día, las Madres Buscadoras le aplicaron a AMLO el “¿y nosotras, cuándo?” por medio de un video en el que, para empezar, aclararon que no son grilleras ni andan metidas en cuestiones políticas: lo único que quieren es que el presidente dé atención a su problema.

“Le pedimos que así como recibió a Estela, nos reciba a las Madres, Hermanas y Padres Buscadores para hablar de la tragedia que vivimos”, señalaron las integrantes del colectivo que, lamentablemente, tiene presencia en casi todo el país.

“Acompáñenos… para distinguir entre desesperación y politiquería”: Líder de Madres Buscadoras

La respuesta a la excusa e AMLO para no reunirse con las Madres Buscadoras llegó rápido y fue contundente.

Cecilia Flores, líder del colectivo en Sonora, simplemente lanzó una invitación al presidente para que las acompañe a una de sus jornadas de búsqueda. A ver si así logra entender la diferencia que hay entre exigir atención y lo que él considera que es “politiquería”.

Foto: Ceci Flores

“Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros seres queridos para fines poco dignos. Usted no sabe y pido a Dios jamás lo sepa, lo que es tener a un hijo desaparecido“, reprochó Flores.

De acuerdo con las Madres Buscadoras, en México hay aproximadamente 100 mil casos de personas desaparecidas, mientras que hay 50 mil cuerpos y restos a la espera de ser identificados.

