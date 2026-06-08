A24 es un estudio que nació como independiente, y lo hizo tan bien con sus apuestas que hoy ya le entra al quite a lo mainstream. Para que se den una idea, con el estreno de Backrooms puede presumir que sus películas no sólo son originales, sino también taquilleras.

¿Y qué significa ser taquillero? En términos simples, que una película logra recuperar su inversión de producción y difusión, es decir, que supera su presupuesto, mínimo, al doble.

Imagen de ‘Backrooms’ / Foto: A24

Backrooms se ha convertido en la película más redituable de A24, siendo la primera en superar los 200 millones de dólares en su taquilla internacional, seguida de otras grandes producciones como The Drama o Marty Supreme, en sus estrenos más recientes.

Así que por acá les contamos cuáles son las películas más taquilleras de A24 y dónde verlas.

Zendaya y Robert Pattinson en ‘The Drama’ / Foto: A24

Backrooms

En uno de los años más interesantes para la taquilla (desde la pandemia), el horror se ha convertido en el rey indiscutible, más específico el horror liminal, el cual vemos en Backrooms, película dirigida por Kane Parsons y el mayor éxito de A24 en su historia.

La cinta, la cual funciona como una suerte de adaptación de la serie de YouTube del mismo Parsons, arrancó con un presupuesto de 10 millones de dólares, y hoy alcanza los 212 millones en la taquilla internacional. Lo más impresionante es que Backrooms apenas lleva unos 10 días en cines.

Backrooms está en cines.

Marty Supreme

Marty Supreme, de Josh Safdie, es una película de A24 protagonizada por Timothée Chalamet. Quizá el actor ya no sea del agrado de todos tras sus comentarios sobre el ballet y la ópera, pero es innegable que jala gente a las salas.

Es la película más taquillera de A24 con 191 millones de dólares a nivel internacional, frente a un presupuesto de 70 millones, lo que también la convierte en la más cara en la historia del estudio.

Marty Supreme está disponible en Prime Video.

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Everything Everywhere All at Once

Everything Everywhere All at Once (2022), dirigida por Daniels, es una comedia de ciencia ficción que le dio a A24 su primer Oscar a Mejor Película, además de estatuillas para sus directores y para Michelle Yeoh como Mejor Actriz.

Más allá de la crítica, con todo y las divisiones que hubo respecto a su historia y reconocimientos, también fue un éxito en taquilla con 142 millones de dólares recaudados, frente a un presupuesto de apenas 25 millones.

Everything Everywhere All at Once está disponible en Prime Video.

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Civil War

Civil War, de Alex Garland, fue una de las películas más comentadas de 2024 por su retrato de un Estados Unidos dividido en guerra interna. En su momento, fue la producción más cara de A24 con 50 millones de dólares.

Y contra todo pronóstico, sobre todo porque la prensa en Estados Unidos no fue tan clemente con ella al momento de su estreno, superó las expectativas al recaudar 127 millones en taquilla.

Civil War está disponible en Netflix y Diamond Films+.

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Materialists

Materialists es la segunda película de Celine Song tras el éxito de Past Lives. Para esta cinta reunió a Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal, generando conversación sobre dinero, relaciones y amor.

La combinación funcionó bastante bien al querer ver a estos tres actores juntos bajo la promesa de otro triángulo amoroso por parte de Song: la película recaudó 108 millones de dólares, con un presupuesto cercano a los 20 millones.

Materialists está disponible en HBO Max.

The Drama

The Drama, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson bajo la dirección de Kristoffer Borgli, está muy cerca de cruzar la barrera de los 100 millones. La película alcanzó los 130 millones de dólares en taquilla internacional, con un presupuesto de 28 millones.

La historia se centra en los días previos a la boda de Emma y Charlie, una pareja que parece perfecta: se aman, se entienden y tienen una historia digna de película. Se conocieron en una cafetería, su primer beso fue en un museo… ya saben.

Imagen de ‘The Drama’ / Foto: A24

Pero a unos días del “sí”, Charlie descubre el secreto más oscuro de Emma, detonando una serie de eventos que no sólo ponen a prueba su relación, sino también su moral.

El éxito de la película puede atribuirse, en parte, a sus protagonistas —dos de las figuras más populares del momento—, pero también a una campaña que supo aprovechar el contexto mediático, coincidiendo con la confirmación de la boda de Zendaya con Toma Holland.

Es sólo cuestión de tiempo para que The Drama supere los 100 millones y se sume formalmente a la lista de los grandes éxitos del estudio.

The Drama continúa en algunos cines.