Mientras que Ricardo Mejía se la ha pasado diciendo que sigue siendo de la 4T, AMLO vuelve a reiterar que, al menos para él, está en estatus de “traidor”… y eso que es candidato del PT, un partido con el que Morena siempre ha estado en alianza.

“Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. Y no quiero (…) no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él, así de claro”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la mañanera de ayer, 25 de mayo.

Lo anterior, luego de que una reportera hiciera mención de la propaganda con la que Ricardo Mejía promociona su imagen, de cara a las elecciones para gobernador en Coahuila. Según la periodista, el candidato del PT aparece en espectaculares con AMLO a su lado, “haciendo el anuncio de que él es el candidato de la 4T, que ustedes lo están apoyando”.

“Se me hace un acto de deshonestidad”: AMLO

Para acabar de darle en la torre a la campaña de Ricardo Mejía, AMLO calificó a ésta como deshonesta (al menos la que se hace utilizando su imagen), ya que, para empezar, el verdadero candidato de la 4T es Armando Guadiana`.

“Sí él ganó [Armando Guadiana], él es el candidato, si él ganó la encuesta”, señaló AMLO… aclarando que, ni siquiera Guadiana que es el candidato de Morena, tiene autorizado usar su imagen en campaña.

Ricardo Mejía niega usar imagen del presidente

Luego del “feo” que le hizo el presidente, el candidato del PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía, aseguró que él no ha utilizado a AMLO para su campaña. “En mi propaganda de campaña, en mis espectaculares, en mis volantes, no he utilizado el nombre de él, ni la imagen de él”, aseguró el exsubsecretario de Seguridad.

¿No? Bueeeeeno, el aspirante a gobernador aceptó que puede que por ahí anden circulando fotos tomadas durante el tiempo que él fue funcionario federal, sin embargo, esas imágenes no forman parte de su campaña (oficial).

“En la campaña electoral no he utilizado su nombre”, aseguró Mejía en video que hizo circular por medio de sus redes sociales.

La tranquila respuesta de Ricardo Mejía contrasta con la actitud de su esposa, quien luego de los señalamientos de AMLO, dio a entender que fue una “tonta” por haber creído en el presidente y la 4T… y no lo dijo así, sino así:

“Ya mejor maten a Ricardo y a mi también por pendeja por creer que si existía el combate a la corrupción, por ser una ilusa que pensó que el Gobierno está para servir a la Nación, ¿tanto estorbo les ha representa Ricardo para su negociación?”… ups.