Aunque, en su momento, AMLO había dicho que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, estaba muy de acuerdo con que Armando Guadiana se quedara con la candidatura de Morena para la gubernatura de Coahuila, pues ya salió con que no.

Hoy muy probablemente se confirmará la salida de Mejía y eso abona a la idea de que no habrá coalición Juntos Haremos Historia en Coahuila. Al menos no con todos los partidos que usualmente la conforman.

“No he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su mañanera de ayer, 12 de enero. “No sé por qué partido, eso es lo que tengo como información”.

Foto: RicardoMejiaMx

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, no se ha presentado en tres semanas a dar su reporte en las mañaneras. Esto, luego de que en Morena le hicieron el feo y lo dejaron sin candidatura en Coahuila. El ganón fue el senador Armando Guadiana.

Aunque Mejía medio se quiso poner al brinco por la elección de Guadiana, en una mañanera de diciembre AMLO le puso su estate quieto. O eso se pensaba. “Con mucha responsabilidad, con mucha madurez me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos, la aceptaba. Entonces, es un ejemplo Ricardo. Ya más no les voy a seguir diciendo, ya”.

Sin embargo, Mejía no sólo no acabó por reconocer la candidatura de Guadiana, sino que amenazó con levantar un movimiento propio en Coahuila. Según iba a ser con el apoyo de Morena… sin embargo, ahora se sabe que aceptaría una candidatura de otro partido.

De acuerdo con lo que se manejó en la mañanera de ayer, el Partido del Trabajo (PT) sería representado por Ricardo Mejía en las próximas elecciones gubernamentales de Coahuila. Esto quiere decir que no habrá coalición Juntos Haremos Historia.

De hecho, ayer se confirmó que el Partido Verde tampoco pretende hacer equipo con Morena en Coahuila. De acuerdo con Proceso, luego de mucha discusión, las altas cupulas del Verde decidieron que en estas elecciones en Coahuila irán con Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el candidato será un tal Evaristo Lenin Pérez Rivera.