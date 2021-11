“Soy responsable, aunque no culpable”: La respuesta de AMLO sobre inundación en Tula

Animal Político publicó dos reportajes sobre la inundación en Tula —a inicios de septiembre de este 2021— y la tragedia en el Hospital General de Zona Número 5, donde 14 pacientes murieron debido a la falla de suministro eléctrico afectado por las fuertes lluvias. Sin embargo, las publicaciones encontraron que no sólo se trató de lluvias atípicas como ha explicado el gobierno de AMLO.

De hecho, el periodista Zedryk Raziel se lanzó a la mañanera de este 15 de noviembre para poner el tema sobre la mesa ante AMLO y esto fue lo que respondió el presidente.

La respuesta de AMLO sobre inundación de aguas negras en Tula

“Llovió mucho, no sólo en Tula, sino en todo el valle, van a explicarles con datos qué fue lo que sucedió. Es un dictamen técnico bastante profesional, no son especulaciones”.

Así, AMLO defendió la versión de su gobierno sobre las inundaciones en Hidalgo y prometió que presentará el dictamen que Conagua hizo sobre las lluvias e inundaciones en aquella zona.

Aunque esta respuesta no fue suficiente, ¿por? Animal Político encontró que la falta de obras en el río Tula jugó un papel bien importante en las inundaciones, ya que hasta había una recomendación para realizar trabajos en ese sitio para que de esta manera, el río pudiera soportar la descarga de aguas negras desde CDMX y darles cauce.

No fue así y si bien CDMX quedó tablas, Hidalgo no corrió con la misma suerte, pero va de nuevo: las medidas de ampliación en el río Tula —recomendadas por la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente) desde 2017— para que soporte las descargas de agua enviadas desde Ciudad de México, no se hicieron.

A eso hay que sumarle que las presas de Tula estaban a su mayor capacidad.

¿Qué dijo AMLO sobre esto?

“Soy responsable, aunque no soy culpable, yo pienso que deberían conocer el dictamen sobre lo que realmente sucedió, no me extraña de su publicación porque tiene diferencia con nosotros”.

Y después de acusar que Estados Unidos da recursos a Animal Político —en un supuesto acto de incidencia política—, Andrés Manuel López Obrador adelantó que también presentarán un plan para evitar inundaciones, para que tragedias como la que se vivió en el Hospital General de Zona Número 5 no se repitan.

Hay que recordar que en este hospital del IMSS fallecieron 16 personas, 14 a causa de las fallas en el suministro eléctrico y otras dos por otros motivos, según Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Habrá responsables

AMLO aseguró que habrá responsables, si las investigaciones así lo determinan… porque aunque no lo dijo de manera directa, la investigación de Animal Político expuso otros factores que causaron las inundaciones en Tula.

Por cierto, si quieren leer la investigación completa sobre el río Tula, AQUÍ pueden hacerlo y por ACÁ está otra sobre lo sucedido en el Hospital del IMSS de Tula.