Pa’ poner el “ejemplo”: AMLO recibe segunda dosis de la vacuna contra COVID

Porque no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue, AMLO recibió la segunda dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para poner el ejemplo y que la gente siga cuidándose del COVID-19.

Al igual que la primera vez, AMLO fue vacunado por elementos del Ejército en Palacio Nacional, en la mañanera de este 15 de junio y antes del piquete, el presidente envió un mensaje a la población.

En plena ‘mañanera’, el presidente @lopezobrador_ recibió la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19. pic.twitter.com/DQoMGxGjzT

— El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 15, 2021

AMLO recibe segunda dosis de la vacuna contra COVID

“Yo voy por mi segunda dosis aquí para que no dejemos de vacunarnos, miren, una experiencia que comparto, ya lo dije pero es importante reiterarlo, lo comentó también el doctor Hugo: aún cuando está la pandemia, vamos a decir, a la baja, que son pocos los contagios, no debemos confiarnos y una enseñanza de esta terrible pandemia es que para enfrentarla, lo que ayuda mucho es acudir pronto al médico, al hospital”.

Más o menos esto dijo AMLO para ejemplificar la importancia de acudir al médico a los primeros síntomas de COVID-19 o vacunarse.

“Hay que cuidarnos y vacunarnos, hay países en donde les está costando trabajo el que la gente se vacune. En México afortunadamente la mayoría se está vacunando, son muy pocos los que no quieren vacunarse y son libres y pueden hacerlo, porque es voluntario, pero lo mejor es vacunarnos”.

Y para poner el ejemplo, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, AMLO decidió vacunarse con la segunda dosis ante medios de comunicación, reporteros y reporteras que cubren la mañanera —de hecho, así terminó la confe de este martes, con la vacuna de AMLO.

Por acá les dejamos el momento completo, por si quieren echarle un ojo: