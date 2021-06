AMLO no recibió en la mañanera al gobernador de Michoacán; llevaba pruebas de ayuda del narco a Morena

Bien temprano, por ahí de las 6 de la mañana, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles llegó a Palacio Nacional para buscar ser recibido por AMLO en la mañanera. ¿Y eso? Según el perredista, debía entregarle un expediente súper importante con pruebas de que presuntamente el crimen organizado operó a favor de Morena en las elecciones en este estado, pero se quedó con las ganas porque el presidente no lo recibió.

Cuestionado por el asunto de Silvano Aureoles y si lo iba a recibir, AMLO explicó que hay un buen de instancias electorales donde reportar este caso y, de paso, señaló que el gobernador de Michoacán quería aprovechar la plataforma de la mañanera.

AMLO no recibió a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, en la mañanera

– ¿Va a recibir a Silvano Aureoles?

AMLO: No, porque no me corresponde, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y el Tribunal Electoral y si se trata de una acusación sobre un ilícito, hay que acudir a la Fiscalía. Entiendo que viene aquí porque quiere aprovechar que están ustedes y no es poca cosa la mañanera, todo lo que aquí ocurre es información y noticia, pero no es el lugar”.

Y pues ya. AMLO puso como ejemplo que ayer (28 de junio) recibió a los gobers de Chihuahua (Javier Corral), Morelos (Cuauhtémoc Blanco) y Jalisco (Enrique Alfaro) para ver ondas de los programas de desarrollo en esos estados.

Pero para abordar un tema así —como el de Aureoles— no hay chance porque, según AMLO, se trata de acusaciones de tinte político y electorales.

Mientras el presidente decía esto, Silvano Aureoles —con papeles en mano— permanecía sentado en un banquito, afuera de la puerta de Palacio Nacional a la espera de ser convocado.

Su espera se convirtió en tendencia, se armaron un par de memes y sólo eso.

Aparte del cotorreo por el baquito y los memes, el gobernador de Michoacán aseguró que tenía pruebas del presunto apoyo del crimen organizado a Morena en las elecciones, allá en el estado michoacano, y después de cuatro horas, el polémico perredista —acusado por el PT de amenazar a una diputada para que votara contra el desafuero del gobernador de Tamaulipas— pidió a AMLO que recapacite y le dé chance de entregarle personalmente sus docus.

