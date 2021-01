AMLO reconoce testimonio filtrado sobre Ayotzinapa pero “no queremos basarnos en una versión”

Temprano, Omar García Harfuch tuiteó que no tiene nada que ocultar luego de que Reforma publicara parte de las declaraciones de un testigo protegido sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa —el líder de Guerreros Unidos relacionó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con este caso. Ya en la mañanera, AMLO reconoció la autenticidad de este testimonio filtrado pero recordó que la investigación no se basará en una sola versión.

“Eso que publicó el Reforma está en el expediente de la Fiscalía, no sé cómo lo obtuvieron pero es real, o sea, no es apócrifo y sí, ya se tienen detenidas a más personas, ya hay una detención de un capitán del Ejército”, dijo AMLO para después explicar que las autoridades no se basarán en este único testimonio para dar una conclusión del caso.

“No queremos basarnos sólo en una versión, por ejemplo en esa declaración que dio a conocer Reforma. Ahí ya se dice qué fue lo que sucedió pero no podemos decir ‘esto fue lo que pasó’ hasta no probar todo e investigar más, porque no se trata de hacer otra faramalla, otra versión falsa para darle carpetazo, tienen que participar los asesores, los padres, las madres de los estudiantes y las autoridades”.

Aún no hay una conclusión definitiva del caso Ayotzinapa

Para AMLO el principal objetivo de esta investigación es dar con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 17 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Y mientras la FGR (Fiscalía General de la República) llega a una conclusión, se van a revisar todos los testimonios y pruebas, fundamentada en un trabajo científico, no sólo en los testimonios.

La declaración del presidente fue la respuesta a la pregunta de un reportero sobre la figura de Omar García Harfuch en este caso —que de hecho, ya ha sido relacionado en otras ocasiones y que igual AMLO ha respondido con que no habrá impunidad o protección para equis funcionario.

Eso sí, lo que ha quedado en evidencia es que la versión presentada por la PGR (Procuraduría General de Justicia) fue fabricada y ahora el trabajo es saber qué sucedió aquella noche del 26 de septiembre de 2014 —de hecho, AMLO reconoció que gracias a varios testimonios y pruebas se han logrado detenciones como la del capitán José Martínez Crespo, señalado como el orquestador del operativo del Ejército en Iguala, y detenido por relaciones con Guerreros Unidos.

Sobre la filtración del testimonio de un testigo protegido —que Proceso publicó antes en 2020—, la Segob pondrá una denuncia en la FGR porque las declaraciones meten ruido en una investigación en curso.

Estas declaraciones señalan la participación del Ejército, la Policía Estatal y el narco en la desaparición de casi 80 personas —entre ellas, los 43 estudiantes de Ayotzinapa— el 26 de septiembre de 2014.