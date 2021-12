Polémicas mexicanas ¿AMLO anunció el tren Buenavista-Santa Lucía desde un simulador?

Al estilo de las teorías conspiracionistas que aseguran que Stanley Kubrick se encargó de montar la llegada del hombre a la Luna… así más o menos la polémica alrededor al supuesto simulador utilizado por AMLO para anunciar que habrá una vía para llegar directo, desde Buenavista, hasta el nuevo aeropuerto de Santa Lucía.

¿Y es verdad? Bueno, ahí ustedes hagan grupos de tres, debatan y decida…

El pasado domingo 5 de noviembre, AMLO trepó a sus redes un video en el que, a grandes rasgos, nomás decía que se llegará en 45 minutos al aeropuerto Felipe Ángeles. Cuestión de agarrar el tren suburbano que sale de Buenavista… y ya. “Equis”… ese fue todo el anuncio.

Sin embargo, peritos de las redes sociales (o güeyes con mucho tiempo libre) se pusieron a analizar dicho video. Algo tenían que encontrarle… y lo hicieron (según). Con su buen ojo lograron descubrir que dicha grabación era montada. Una grabación hecha desde un simulador. ¿¿??

La cosa no habría pasado de simple rumor en Twitter. Sin embargo, agarró vuelo cuando personajes como Joaquín López-Dóriga difundieron tal “información”… “Subieron a López Obrador a un simulador y lo dio como real. Así la 4T”, aseguró el periodista.

El tuit de López-Dóriga fue viralizado en redes junto a mensajes de descalificación en contra de AMLO. No sólo por detractores anónimos del presidente… incluso por otros comunicadores y hasta el mismísimo expresidente Felipe Calderón. “Un buen ejemplo de “Fake News”, escribió el exmandatario.

Y ahí la cosa se dividió (más). Entre los que aseguraban que, efectivamente, AMLO se subió a un simulador y los que defendían la veracidad de la grabación.

Total que la defensa oficial del video de AMLO corrió por cuenta del vocero de Presidencia, Jesús Ramírez. “El montaje está en sus mentes”, respondió el funcionario en alusión directa al expresidente Felipe Calderón.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Chucho Ramírez señaló que, con esto del simulador, quedó en evidencia “quienes pretenden ser informadores y que desinforman”…

Para lo que dicen que el tren ni existe (incluso en El País la noticia del recorrido se hizo con texto titulado “El tren fantasma al aeropuerto Felipe Ángeles”), Ramírez aclaró que el viaje que compartió en video el presidente se hizo desde un vagón de supervisión, el cual únicamente recorrió la vía existente del tren de carga.

López-Dóriga acepta que no era un simulador

Esta madrugada Joaquín López-Dóriga intentó acabar con la polémica. En sus redes sociales corrigió su tuit del domingo, asegurando que definitivamente no era un simulador lo que se ve en el video de AMLO.

“Pero afirma que ‘estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles’”, agregó el periodista, para justificar su primer señalamiento. “Ese tren no existe. No han comenzado ni a construirlo (…) Pero no es simulador”.

Pues así la cosa con esto del simulador… que seguramente dará nota cuando en la nueva edición del “Quién es quién en las fake news”. A ver si ahí también responden la duda que muchos tienen: ¿Por qué desaparece la imagen de la ventanilla?