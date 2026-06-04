“Que regrese el otro Trump”: AMLO reaparece para apoyar a Sheibaum

Lo que necesitas saber: Por cuarta vez, AMLO reapareció en redes para apoyar a Claudia Sheinbaum.

Casi para cerrar la noche del 3 de junio, AMLO reapareció por cuarta vez ante el ojo público con la publicación de una carta donde expresa su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y cuestiona las decisiones del gobierno de Donald Trump.

Sí, todo eso en contexto de la información revelada por Los Angeles Times sobre la presunta revocación de las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, respectivamente, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Foo: @lopezobrador_

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”: AMLO

Se trata de la cuarta vez que AMLO reaparece en redes después de que terminara su Presidencia.

En esta ocasión, en la carta el expresidente apoyó al gobierno de Claudia Sheinbaum ante la presión de la Casa Blanca —desde los aranceles hasta las cuestiones de seguridad.

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Sin embargo, acá AMLO cuestiona las decisiones del gobierno y compara cómo fue su gestión durante el primer periodo de Trump como presidente, al que pide regresar —y que ignore los consejos injerencistas de “paleros”.

Así, palabras más, palabras menos, el resumen “ejecutivo” de la carta de AMLO, que comienza así:

“No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo.

Es claro que estos ataques no sonmotivados, como bien lo dijo nuestra presidenta Sheinbaum el pasado domingo, por un interés genuino de resolver el grave problema que lamentablemente sufren los estadounidenses por la prolongada pandemia de adicción al consumo de drogas; no, se trata de un asunto de carácter político y electoral”.

AMLO cerró su carta con el clásico “por el bien de todos”, nada más que regrese el otro Trump. Aquí pueden leer completo el mensaje de AMLO, en su página personal.