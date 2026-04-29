Quiénes son los 9 acusados de narcotráfico por Estados Unidos, además de Rubén Rocha

Lo que necesitas saber: El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha y otros 9 funcionarios y exfuncionarios por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, en específico, Los Chapitos.

Reventó la cosa para el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos —en especial, del estado sinaloense—, acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico.

De manera específica, por su presunta relación con el cártel de Sinaloa —en especial, con Los Chapitos.

Foto: @rochamoya_

Estados Unidos acusa a Rubén Rocha y otras 9 personas de narcotráfico

El breaking llegó con la publicación de un enlace y comunicado del gobierno de Estados Unidos en las redes del embajador Ronald Johson, donde palabras más, palabras menos acusa a Rubén Rocha y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa —en específico, Los Chapitos.

Ahí —en un enlace adjunto al comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México—, el Departamento de Justicia explicó que la acusación va contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango.

Foto: @USAmbMex

¿Por qué? Se les siguió el paso por presuntamente ayudar al cártel de Sinaloa en la distribución o tráfico de “grandes cantidades de narcóticos” a Estados Unidos. Todo, supuestamente, a cambio de sobornos o apoyo político.

Quiénes son los 9 acusados por Estados Unidos

Todos han sido acusados de conspiración de droga, posesión de armas y explosivos y dispositivos destructivos.

En el caso de Julián Valenzuela, alias Juanito, se suma el delito de secuestro “con resultado de muerte”.

Foto: Shutterstock.

En todos los casos, incluso el de Rubén Rocha, la Fiscalía de Estados Unidos pide cadena perpetua o una condena mínima de 40 años de prisión. Excepto el de Julián Valenzuela que, de plano, piden cadena perpetua.

El caso contra Rubén Rocha y los otros 9 personajes de la política y seguridad está asignado a la jueza Katherine Polk Failla.

Enrique Inzunza Cazarez

Enrique Inzunza es senador por Morena. De 2021 a 2024 fue secretario General de Sinaloa —de hecho, durante el gobierno de Rubén Rocha.

Foto: sil.gobernacion.gob.mx.

Fue magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Estados Unidos, director del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia y bibliotecario de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además de ser integrante de Morena.

Enrique Díaz Vega

Empresario y político de Sinaloa, identificado como un personaje de confianza del gobernador Rubén Rocha.

Foto: @SGarciaSoto

Díaz Vega dio el salto del ramo inmobiliario y empresarial al gobierno en 2021 cuando fue nombrado como secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa y ahí estuvo hasta 2024.

Dámaso Castro

Dámaso Castro es fiscal Adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa. De hecho, fue nombrado como encargado de Despacho de la fiscalía tras la renuncia de Sara Bruña Quiñónez —quien dejó el cargo después de las irregularidades en la investigación del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Héctor Melesio Cuén y el caso del Mayo Zambada en 2024.

Es acusado de conspiración de importación de droga, posesión de armas y explosivos y dispositivos destructivos.

Marco Antonio Almanza

Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias el Cholo

Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez

Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Mérida Sánchez asumió el cargo en septiembre de 2023 y renunció en diciembre de 2024 —en el gobierno de Rubén Rocha—, en medio de la crisis de violencia en el estado.

José Antonio Dionisio Hipólito alias Tornado

Exsubdirector de la Policía de Sinaloa.

Juan de Dios Gámez Mendívil

Político, arquitecto y presidente municipal de Culiacán desde 2022.

Foto: @JuandDiosGamez

Juan Valenzuela Millán alias Juanito

Excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán de 2018 a 2024. En este caso, el excomandante es acusado de participar en el secuestro de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente, cuyos casos terminaron en homicidio.