Propuesta de AMLO de vincular “Sembrando Vida” a tema migratorio será bateada

“Chido el intento, chavo… pero eso no me interesa ahorita”, es lo que responderá (si responde) Joe Biden a la propuesta adelantada hace unos días por AMLO, respecto a dar visas de trabajo a los centroamericanos que echen la mano para reforestar en la zona sur… como parte del programa “Sembrando vida”, claro.

De acuerdo con El País, el equipo ambiental del presidente Biden descartó que se vaya a aceptar tal propuesta… y no porque los temas no sean de su interés, sino porque por su mente no pasa la idea de hacer cruzamiento de proyectos. “Esta no es una conversación sobre migración, sino una conversación sobre cambio climático”, comentó un alto funcionario de Estados Unidos.

Para aquellos que creen que el diario español ya la trae contra AMLO, en el mismo sentido reporta La Jornada. Bueno, un poco menos gacho: según el periódico capitalino, los funcionarios de la administración del demócrata comentaron que ven valor en solucionar problemas basados en la naturaleza… peeeeeero “nosotros no estamos enfocados en la intersección sobre temas. Para nosotros, la agenda climática necesita ser abordada por sí sola, con sus propios méritos y avanzarla”.

El pasado domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue a dar un rol por donde se construye el Tren Maya. Desde ahí, informó que, aprovechando que se viene la Cumbre de Líderes por el Clima, le propondrá a Joe Biden controlar el flujo de migrantes con el programa estrella de su administración… osease, Sembrando Biden… digo, Vida.

En la cabecita de nuestro cabecita de algodón, no estaría mal que el programa de reforestación sea extendido a Centroamérica, así se ofrecería trabajo a los migrantes y ¡pum, paps!… va a quedar verde la región y la gente ya no se iría en busca de los verdes (al menos no de forma ilegal).

Como doña que llega a fiesta ajena a mover, AMLO adelantó que en las reuniones virtuales que sostendrá este jueves y viernes, tratará de convencer a Biden de pagar la reforestación de Centroamérica por tres años… y ya, si no es mucho encaje, le pedirá que los que se inscriban en el programa tengan derecho automático a una visa de trabajo de seis meses en Estados Unidos.

¿Algo más, papi? Pues si… que después de tres años con la visa de trabajo (y dependiendo de qué tan bien se porten), los migrantes que se inscriban a Sembrando Vida tengan derecho a solicitar la nacionalidad gringa. Y ya, nomás eso.

Y no es que esté del todo mal tanta petición pero, aparentemente, lo que no gustó a los del gobierno de Biden es que AMLO haya proyectado tantos asuntos sin notarse apoyo de especialistas o alguien que no sea él mismo. El proyecto “no suena a que haya tenido una oportunidad de ser parte de discusiones extensas en México o entre México y Estados Unidos”, comentó uno de los funcionarios.