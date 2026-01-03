Lo que necesitas saber: La operación militar "Absolute Resolve" incluyó un apagón en Caracas, así como 150 aeronaves y sorpresa para arrestar a Maduro

Después de una noche de ataques y de explosiones en Venezuela, el mundo entero se quedó atento a una conferencia de Donald Trump en donde el presidente de Estados Unidos reveló los detalles del ataque militar para arrestar a Nicolás Maduro.

Explosiones en Caracas, Venezuela // Foto: petrogustavo

Una operación que, entre otras cosas, tuvo el enfoque de atacar la infraestructura de energía eléctrica en Venezuela, provocando un apagón en Caracas.

¿Apagón provocado en Caracas?

Uno de los puntos más interesantes —o al menos desconocidos— de las revelaciones de Donald Trump en su conferencia de prensa estuvo en el detalle que Estados Unidos asegura que provocaron un apagón en Caracas para llevar a cabo la detención de Nicolás Maduro.

“Estaba oscuro”, dijo Trump. “Las luces en Caracas estaban apagadas gracias a ciertas habilidades que tenemos”.

Los detalles de la operación militar para arrestar a Maduro

Dan Caine, general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dio algunos detalles del ataque militar en Caracas para arrestar a Nicolás Maduro.

Participaron 150 aeronaves , incluidos jets o helicópteros, que despegaron desde 20 bases militares diferentes .

, incluidos jets o helicópteros, que despegaron desde . A las 10:46 de la noche, Donald Trump dio la orden de avanzar con la misión.

La misión fue conocida como Absolute Resolve, o Propósito Absoluto, si quisiéramos traducirlo. Los militares de Estados Unidos comentaron que se centró en las operaciones de inteligencia para seguir a Nicolás Maduro en su vida diaria.

“Durante meses investigamos cómo se movía, cómo se vestía, qué comía y sus mascotas”, aseguró el general estadounidense.

La operación militar se enfocó en el elemento de sorpresa, usando la noche en Venezuela y un apagón provocado en Caracas para entrar a la ciudad sobrevolando a tan solo 30 metros de altura.

A las 2 de la mañana de Caracas , los helicópteros aterrizaron en el recinto donde estaba Maduro.

, los helicópteros aterrizaron en el recinto donde estaba Maduro. Tanto Nicolás Maduro, como su esposa, se rindieron.

Otro de los detalles compartidos —que fueron pocos, pues aseguraron que estaban listos para atacar de nuevo si fuera necesario— es que los militares de Estados Unidos dispararon “en defensa propia” cuando las fuerzas de Venezuela apuntaron a los helicópteros estadounidenses.

Estados Unidos, en una conferencia de prensa, habla del ataque militar en Caracas para arrestar a Maduro // Foto: @Villepin & WhiteHouse

Dan Caine, general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, compartió también que hubo heridos estadounidenses, que alcanzaron una aeronave, pero que salieron volando de Venezuela sin mayores dificultades.

Nadie había visto algo así desde la Segunda Guerra Mundial: Trump

Obviamente, la conferencia de Donald Trump tuvo momentos en los que el propio presidente habló de la fuerza militar de Estados Unidos en este ataque —acompañados de celebraciones a sus “guerreros”, como llaman a sus soldados.

Señaló que nadie había visto un ataque así desde la Segunda Guerra Mundial y comparó la operación militar contra Nicolás Maduro con casos como Abu Bakr Al-Baghdadi, líder de ISIS.

“Ninguna nación podría alcanzar lo que Estados Unidos alcanzó anoche”, comentó Trump en su conferencia.