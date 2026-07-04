Lo que necesitas saber: Este apoyo contempla distintos gastos que el Gobierno asumió desde el primer momento.

El pasado 30 de junio la vida de cuatro familias cambió por completo. Lo que comenzó como un día de celebración tras la victoria de México contra Ecuador terminó convirtiéndose en una tragedia.

Al finalizar los festejos, se confirmó la muerte de cuatro personas. De acuerdo con las autoridades, tres de ellas fallecieron por asfixia provocada por los movimientos de la multitud, mientras que una más perdió la vida tras sufrir una crisis convulsiva que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Ante esto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que el Gobierno capitalino ha otorgado un apoyo de aproximadamente 50 mil pesos a cada una de las familias de las víctimas.

Durante la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer las nuevas medidas para controlar el aforo durante los festejos, Cravioto explicó que este apoyo contempla distintos gastos que el Gobierno asumió desde el primer momento.

Captura de pantalla | Conferencia de prensa Clara Brugada

Entre ellos se encuentran el reconocimiento de los cuerpos, los trámites ante la Fiscalía y el INCIFO, la preparación y entrega de los cuerpos, así como los servicios de velación y los apoyos funerarios y asistenciales.

En conjunto, todos estos apoyos suman alrededor de 50 mil pesos para cada una de las familias.

Además, el funcionario informó que sostendrá una reunión con la presidenta municipal de Huixquilucan, ya que una de las personas fallecidas vivía en ese municipio y buscan coordinar un apoyo adicional para sus familiares.

Por ahora, las autoridades esperan que con el nuevo despliegue de seguridad y las medidas implementadas para controlar la afluencia de personas se eviten hechos tan lamentables como los ocurridos el pasado 30 de junio.

Ahora habrá que esperar al partido del domingo, cuando México se enfrente a Inglaterra, para ver cómo funciona este nuevo operativo y, sobre todo, que la jornada concluya con saldo blanco.

