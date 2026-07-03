Lo que necesitas saber: Para el partido de México contra Inglaterra, las autoridades implementarán un aforo limitado al Ángel de la Independencia... además de la colocación de 62 pantallas en Paseo de la Reforma.

Tras la tragedia ocurrida en la CDMX durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador, las autoridades capitalinas implementarán para el partido del domingo con Inglaterra un operativo para evitar las aglomeraciones.

Además, revelaron los cambios que habrá en la capital del país para este próximo encuentro de la selección mexicana.

Festejos en CDMX por victorias de la selección nacional // X:@GobCDMX

Aforo limitado para el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino

Mediante conferencia, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó que uno de los principales cambios que habrá para el partido entre México e Inglaterra es la implementación de aforo limitado al Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino.

De acuerdo con las autoridades, el acceso seguirá siendo libre. Pero una vez alcancen su aforo máximo de personas, se “invitará” a los aficionados a acudir a otro punto para disfrutar del partido.

En el caso del Ángel de la Independencia, el aforo límite será de aproximadamente 25 mil personas, una cifra muy distante del millón 400 mil personas que acudieron en el festejo pasado.

Además, la zona de Reforma estará dividida por filtros de acceso y, si quieres ingresar a cada uno, todo dependerá de la cantidad de personas que se encuentren dentro. Por acá te dejamos el mapa:

Perímetros de accesos para el partido de México vs. Inglaterra // Foto: Gobierno de la CDMX (Captura de pantalla).

Reactivación de la Ley Seca

Para el próximo partido de México se reactivará la Ley Seca, aunque la medida se implementará en dos colonias más y cambiará de horario.

La venta de bebidas alcohólicas en tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia y supermercados estará prohibida a partir de las 00:00 horas de este domingo 5 de julio a las 7:00 horas del lunes 6 de julio.

La medida será para el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México. También aplicará para las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael, Cuauhtémoc, además de Roma Norte y Condesa.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Aumento de pantallas y elementos de seguridad en Paseo de la Reforma

Además, como ya habían adelantado, el número de pantallas instaladas en Paseo de la Reforma aumentará. Ahora serán 62 y estarán distribuidas en Paseo de la Reforma desde la Estela de Luz hasta Av. Hidalgo.

Las autoridades también revelaron que en esta zona se implementarán un operativo de seguridad en el que participarán 14 mil servidores públicos: 6 mil policías y 8 mil de distintas áreas del gobierno.

“De la Fuente de la Diana Cazadora al Monumento a la Revolución se ampliará el número de pantallas para diversificar los sitios donde la gente podrá disfrutar de la transmisión del partido (…) La policía de la CDMX incrementará su despliegue cerca del 50%, con presencia de poco más de 6 mil elementos“, aseguraron.

Mapa de pantallas para partido de México vs. Inglaterra // Foto: Gobierno de la CDMX (Captura de pantalla).

Instalación de juzgados cívicos móviles y primeros auxilios

Al igual que el ‘Torito’ en Tlalpan, las autoridades tienen contemplado regular en Reforma el comportamiento de las personas y la venta de bebidas alcohólicas en vía pública con la instalación de juzgados cívicos móviles.

Si con todo lo que te contamos planeas lanzarte a Reforma, toma en cuenta que se instalarán 11 puestos médicos básicos con 599 médicos, enfermeros y paramédicos.