¡Buenas nuevas! Autoridades de Estados Unidos aprobaron hace poquito un medicamento, una pastilla para combatir la caída de cabello provocada por la alopecia.

Fue la mismísima Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la que dio a conocer por medio de un comunicado que aprobaron una pastilla para la caída de cabello provocada por la alopecia.

Sí, se trata del fármaco llamado Olumiant (baricitinib) dirigido principalmente a personas adultas con alopecia areata grave, un trastorno inmunitario que comúnmente provoca la caída del cabello.

¿Qué se sabe sobre este medicamento?

Además de que se trata de la primera pastilla aprobada por las autoridades de Estados Unidos contra la caída de cabello provocada por la alopecia, se sabe que es un fármaco que desarrolló la empresa Eli Lilly y que de hecho ya lleva cuatro años en el mercado, aunqueee… para el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes.

Por otra parte, las autoridades sanitarias explicaron que antes de aprobar esta pastilla, le hicieron dos ensayos para el tratamiento de alopecia areata lanzando resultados positivos que se publicaron en The New England Journal of Medicine.

“La acción de hoy marca la primera aprobación de la FDA de un tratamiento sistémico (es decir, trata todo el cuerpo en lugar de una ubicación específica) para la alopecia areata”, indicaron en su comunicado.

“El acceso a opciones de tratamiento seguras y efectivas es crucial para la cantidad significativa de estadounidenses afectados por alopecia severa”, dijo también Kendall Marcus, director de la División de Dermatología y Odontología del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, ya que en promedio hay 300 mil personas que sufren de alopecia al año en Estados Unidos.