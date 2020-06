Reportan apuñalamiento masivo en ciudad de Reino Unido donde se llevó a cabo una protesta antirracismo

Cerca de las 7 de la noche de este sábado 20 de junio (la 1 p.m. acá en México), la policía en la ciudad de Reading, en Reino Unido, informó sobre un ‘incidente grave’ ocurrido en dicha localidad. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de varias personas que resultaron apuñaladas en un parque público llamado Forbury Gardens, donde horas antes se había realizado una marcha antirracismo.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la policía de Thames Valley dio a conocer que se encontraban al tanto de los informes de un incidente en Forbury Gardens, Reading, y que tanto sus elementos como otros servicios de emergencia están en el lugar investigando la situación, donde un hombre fue arrestado por las autoridades del Reino Unido.

Wide ranging police cordon in #reading as reports of multiple fatalities after nearly a dozen stabbed at site of BLM/Antifa Marxist rally. pic.twitter.com/HEoMW2iVOu

Por el mismo medio la policía detalló que varias personas sufrieron heridas y fueron trasladadas al hospital. “Estamos pidiendo al público que evite el área en este momento”, se lee en uno de los tuits, donde las autoridades británicas piden a las personas no difundir fotos o videos del incidente, y en su lugar los reporten a la policía de Thames Valley para ayudarlos con su investigación.

Una fuente comentó al diario The Telegraph, que en el lugar murieron tres personas por herida de arma blanca y otras dos resultaron heridas, por lo que éstas fueron trasladadas a hospitales cercanos al lugar. Esa información se puede comprobar con el testimonio que le dio Victoria Parker, directora de Comunicaciones del Hospital Royal Berkshire, a CNN ya que mencionó que dos personas están siendo atendida en dicho centro de salud en el Reino Unido.

Several people stabbed in U.K. town after Black Lives Matter protest, reports say: Unverified video footage from Reading shows at least three people bleeding on the ground in a park https://t.co/8osGRGYpdH Haaretz pic.twitter.com/RfMfQ2X4cZ

