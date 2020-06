¿Por qué la gente está tomando la canción “Mr Brightside” de The Killers como un himno antifacista?

No cabe duda que “Mr Brightside” es una de las canciones más populares de The Killers. Lanzada en el 2004 y perteneciente a su álbum debut Hot Fuss, esta rola se convirtió en uno de los sencillos más conocidos de la agrupación proveniente de Las Vegas, Nevada. Ahora, 16 años después, la canción ha vuelto a tomar fuerza gracias a las protestas que se han generado luego de la muerte de George Floyd, ocurrida el pasado 25 de mayo.

Quizá muchos seguidores de The Killers no entiendan de primera instancia por qué la famosa canción, basada en una infidelidad que Brandon Flowers sufrió por parte de una ex novia y cuya letra revela tal cual dicha experiencia, tenga algo que ver con un himno antifacista. Sin embargo, deben saber que la gente está haciendo una pequeña modificación a la letra para darle ese sentido e insultar a los policías.

Ver en YouTube

Como recordarán, en una parte de “Mr Brightside” Brandon Flowers canta “Now I’m falling asleep and she’s calling a cab”. Entonces, la gente está aprovechando esa la similitud sonora que hay con el acrónimo “A.C.A.B.”, el cual significa “All Cops Are Bastards” (todos los policías son bastardos), y así es como la canción de The Killers se ha convertido en un himno antifacista.

También, las personas están identificando lo sucedido con la línea “Coming out of my cage and I’ve been doing just fine” para reflejar su sentimiento al haber regresado a la llamada ‘nueva normalidad’, pues en varios países ya han dejado la cuarentena por coronavirus que ciertamente se ha sentido como estar en una jaula (para quienes la respetan, claro).

Ya sea en Twitter o en pintas realizadas durante las marchas que se han suscitado en varias partes del mundo para pedir que se detenga el racismo y la brutalidad policiaca ejercida hacia la comunidad afroamericana, “Mr Brightside” ha cambiado sus significado y ha dejado de ser una canción de desamor para convertirse en una que está contra del sistema totalitario de Estados Unidos y el mundo entero.

we’re doing just fine pic.twitter.com/z8SB9jlFQq — Sara Yasin (@sarayasin) June 13, 2020

Aunque The Killers no se ha pronunciado al respecto, la canción ha conseguido mantenerse en el primer lugar de los servicios de streaming. Y si antes la razón era solamente porque la canción de Flowers y compañía te invitaba a cantar ante el desamor, ahora también es porque con “Mr Brightside” la gente puede insultar a la policía sin que nadie pueda decirles algo.