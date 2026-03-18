Arctic Metagaz: El barco fantasma ruso que podría provocar un colapso ambiental

Lo que necesitas saber: El barco forma parte de una flota clandestina de Rusia para vender hidrocarburos

¿Ya escuchaste hablar del Arctic Metagaz? Se trata de un auténtico barco fantasma ruso que flota a la deriva y representa un riesgo ambiental mayúsculo.

Transporta gas natural y otras sustancias químicas, las cuales podrían derramarse debido a que el enorme buque tiene un agujero en una de sus bandas. Y decimos que es un auténtico barco fantasma porque, naturalmente, viaja sin tripulación alguna.

Foto: Newsbook Malta (@Newsbook_com_mt – X)

Un peso de contexto: ¿Qué pasó con el barco fantasma ruso y dónde está?

Aunque sabes, no solo es un barco fantasma por no llevar tripulación. También recibe ese nombre porque se trata de un buque cisterna enviado por Rusia de forma clandestina.

De acuerdo con El País, los rusos se valen de estrategias como fingir que el barco pertenece a otro país para poder vender gas natural y otros químicos, ante las sanciones que les impusieron por su ofensiva contra Ucrania. Todo barco que viaja desde Rusia bajo esta modalidad forma parte de la que ha sido bautizada como una flota fantasma.

El punto es que el Arctic Metagaz fue alcanzado presuntamente por un dron ucraniano a principios de marzo, y la tripulación tuvo que, literal, ‘abandonar el barco’. La guardia costera de Libia rescató a los 30 tripulantes y declaró que el buque se había hundido, pero no es así.

Fotos del barco ruso tomadas por el medio Newsbook Malta

Zarpó a finales de febrero desde el puerto ruso de Murmansk y quedó en el mar Mediterráneo, navegando lentamente en aguas de Italia, Malta y Libia, sin nadie que se haga cargo de sus 277 metros de eslora (o sea, eso mide el buque).

El terrible riesgo ambiental que representa el barco fantasma ruso en el Mediterráneo

Como decíamos, el enorme buque cisterna tiene un agujero de consideración y navega sin cuidado alguno. Es por ello que nueve países del Mediterráneo emitieron una carta a la que tuvo acceso el medio antes citado, donde alertan por los enormes riesgos para el medio ambiente.

Foto: Newsbook Malta (@Newsbook_com_mt – X)

El barco ruso transporta 900 toneladas de gasóleo, 60 mil toneladas de gas natural licuado (GNL), 450 toneladas de fueloil y 250 toneladas de diésel. Todo eso derramado en el mar Mediterráneo provocaría un verdadero colapso ambiental, tanto por la contaminación que causaría, como por la posibilidad de generarse un incendio difícil de mitigar.

“Un posible derrame podría provocar incendios forestales, nubes criogénicas letales para la fauna marina y una contaminación extensa y duradera del agua y la atmósfera. La zona afectada posee un valor ecológico excepcional, con ecosistemas profundos frágiles y una de las mayores biodiversidades de la cuenca mediterránea. Alberga, entre otras, a casi todas las especies marinas protegidas del Mediterráneo, y es transitada por grandes depredadores como el atún rojo y el pez espada”, explica el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Ucrania no ha aceptado todavía que dañó el barco, pero se adjudicaron la intercepción de tres buques de la flota fantasma de Rusia en diciembre pasado.