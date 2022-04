“¿Qué tiene?”: Guadiana sobre que titular de SEGOB use avión de Guardia Nacional para promover la revocación

Sin aceptar que Adán Augusto López, titular de SEGOB, haya volado en la aeronave de la Guardia Nacional para acudir a mítines relacionados con la promoción de la consulta de revocación de mandato de AMLO, el senador Armando Guadiana le pregunta al respetable “Y si así fue, ¿qué tiene?”

De acuerdo con Guadiana, el uso de la nave de la Guardia Nacional por parte de Adán Augusto está justificado por el hecho de proteger su seguridad… pero, con esta declaración el senador de Morena no acepta que haya sido para eso: “Si van a una cosa oficial también, aprovecharon y eso es todo”, justificó el también empresario.

Y cómo no tratar de justificar el uso de recursos federales para tal fin, si en la imagen que se difundió en redes, en la que se ve a Adán Augusto enfrente del avión de la Guardia Nacional que habría utilizado para desplazarse a gusto de un mitin a otro, él también aparece. Lo mismo que el líder de Morena, Mario Delgado. En resumidas cuentas: Morena utiliza recursos destinados a Seguridad para echarle porras a AMLO… y en supuesta veda, aparte.

Sin embargo, en entrevista con Azucena Uresti, Armando Guadiana negó los señalamientos hechos a partir de la polémica foto (no desmentida ni por el Ejército, la Guardia Nacional ni SEGOB) y aclaró que él y el resto de los funcionarios nomás estaban despidiendo a Adán Augusto.

Durante el fin de semana, mientras que en la CDMX opositores a AMLO se manifestaron de manera discreta contra la revocación de mandato con la insustancial proclama “Terminas y te vas”, funcionarios de diversos rangos de la 4T mostraron que ellos traen todo el aparato necesario para impulsar la revocación de mandato… y lo que después se les vaya ocurriendo.

Dentro de ese paquetote de funcionarios estuvo Adán López Augusto, quien abandonó sus funciones (sin licencia) para irse a mítines y promover la consulta del próximo 10 de abril.

#AzucenaALas10 | En la foto con el avión de la Guardia Nacional se puede ver a varios funcionarios, entre ellos al senador de Morena, Armando Guadiana… él me detalló quiénes viajaron y justificó al secretario Adán Augusto pic.twitter.com/btciP1ksK4 — Azucena Uresti (@azucenau) April 5, 2022

A pesar de lo evidente, el colmo de la negación llegó por parte de AMLO, quien aseguró que su muchacho no está metido en esas cosas: No, él estaba cumpliendo con las labores de su cargo. “Él está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mitines. Él, para que se tranquilice, se serenen los adversarios, está ayudándome en la transformación. No es precandidato a la presidencia”, aseguró AMLO en su mañanera…

Sin embargo, Armando Guadiana no ayudó en nada a lo dicho por el presidente. Luego de medio negarlo, pero entre líneas diciendo que sí, acabó justificando que Adán Augusto asistió a los mítines durante sus días de descanso. Y ya, total, “¿qué tiene?”