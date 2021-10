Como cuando arrancas el medidor de luz para arreglarlo en CFE y te enteras que es ilegal

¿Por qué es un delito? En Jalisco, a una joven se le ocurrió arrancar su medidor de luz para llevarlo a revisar y a arreglar a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque después se enteró que lo que había hecho, era ilegal. Sí, además de que los funcionarios se rieron de ella, cuando contó su historia en redes sociales, se enteró que había cometido un delito.

Arranca su medidor de luz para llevarlo a la CFE

Por medio de Twitter, una joven usuaria llamada Arandhi Correa contó que arrancó su medidor de luz para llevarlo a arreglar a las oficinas de la CFE, sin saber que lo que estaba haciendo era ilegal. Y es que, al llegar al lugar, los trabajadores de la dependencia le explicaron que su personal técnico es el encargado y único autorizado para retirar y revisar los medidores.

“Se rieron de mí en la CFE por traer mi medidor, dicen que ellos van y lo quitan. Ok, yo no lo sabía, les prometo que no quería venir cargando bajo el sol una cosa que pesa mil kilos”, escribió en un hilo de Twitter con la foto de su medidor de luz.

¿Por qué es ilegal o un delito arrancar un medidor de luz de CFE?

Si muchos no saben por qué es ilegal o un delito arrancar un medidor de luz de la CFE (seamos honestos, muchos no lo sabíamos), de acuerdo con el artículo 254, fracción IX, del Código Penal Federal, cuando un usuario altera o modifica de alguna manera los equipos con los que recibe el suministro eléctrico, podría recibir una condena de hasta 10 años en la cárcel y recibir una multa de aproximadamente 66 mil pesitos, nada más.

“Al que sin derecho realice cualquier sustracción o alteración de equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica”, se lee en este artículo.

Al final, la joven tomó esta experiencia con buen sentido del humor: “Dejen de decirme que lo que hice es ilegal, todo salió bien, sólo se rieron un poco y revisaron que el medidor estuviera bien y así fue porque no soy un criminal y ya excelente se lo quedaron y listo les ahorré el trabajo”.